Газизов: Все мысли «Уфы» о ФНЛ, а об РПЛ мы не думаем

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал журналистам о перспективах уфимской команды в подэлитном дивизионе.

Как приводит слова менеджера портал Sport24, сейчас все мысли уфимского клуба связаны с ФНЛ, а об элитном дивизионе команда из Башкортостана даже не думает. Газизов отметил, что в ФНЛ продолжится сражение «Уфы» с соседями из Казани.

«По последнему матчу РПЛ все это поняли», - добавил Газизов.

Напомним, что «Уфа» в последнем туре обыграла «Рубин» со счётом 2:1 и отправила команду Леонида Слуцкого напрямую в ФНЛ. Вот только уфимцы следом в стыковых матчах проиграли «Оренбургу» и также отправились в «лучшую лигу мира».