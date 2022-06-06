Нападающий «Аль-Ахли» Сердюк: «В чемпионате Бахрейна фаворитам помогают судьи»

Нападающий «Аль-Ахли» Артём Сердюк поделился мнением об уровне футбола в чемпионате Бахрейна.

Ранее игрок выступал за различные клубы ФНЛ и ФНЛ-2, а также защищал цвета белорусского клуба «Слуцк» и команды из Таджикистана «Худжанд». Но зимой нынешнего года перебрался в «Аль-Ахли», став первым российским футболистом в истории чемпионата Бахрейна.

32-летний футболист отметил разницу в уровне зарплат игроков разных клубов, а также заявил, что командам, ведущим борьбу за чемпионство, помогают судьи.

«В чемпионате Бахрейна играть можно со всеми, но уровень легионеров сильно разнится», — приводит слова Сердюка «РБ Спорт».