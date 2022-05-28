Гогниев покинет «Аланию», команду возглавит Тадеев

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев летом покинет команду, его место займёт Заур Тадеев.

По информации «Спорт-Экспресса», причиной расставания стал невыход «Алании» в Российскую премьер-лигу. Сменит специалиста Тадеев, который до возвращения Валерия Карпина работал в «Ростове».

Сообщается, что «Алания» объявит о перестановках на посту главного тренера на следующей неделе.

Под руководством Гониева команда из Владикавказа дошла до полуфинала Кубка России, где проиграла «Динамо» (0:3). А в турнирной таблице ФНЛ «Алания» заняла шестое место и не смогла выйти в Премьер-лигу.