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Гогниев покинет «Аланию», команду возглавит Тадеев

28 Мая 2022 • 17:18 Комментировать

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев летом покинет команду, его место займёт Заур Тадеев.

По информации «Спорт-Экспресса», причиной расставания стал невыход «Алании» в Российскую премьер-лигу. Сменит специалиста Тадеев, который до возвращения Валерия Карпина работал в «Ростове».

Сообщается, что «Алания» объявит о перестановках на посту главного тренера на следующей неделе.

Под руководством Гониева команда из Владикавказа дошла до полуфинала Кубка России, где проиграла «Динамо» (0:3). А в турнирной таблице ФНЛ «Алания» заняла шестое место и не смогла выйти в Премьер-лигу.


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Евро-Футбол.Ру,
Алания Спартак Гогниев Фнл Заур Тадеев
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