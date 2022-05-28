Лучшие игроки "лучшей лиги мира"

Сезон 2021/22, помимо довольно неожиданной развязки в верхней части таблицы, подарил нам сразу несколько игроков, многие из которых напрямую повлияли на выход своих команд в РПЛ или в стыковые матчи. Первым таким футболистом хочется поставить довольно очевидный вариант – лучшего бомбардира сезона и нападающего воронежского «Факела» Максима Максимова. Он наколотил 22 мяча за этот розыгрыш ФНЛ. Показатель не такой впечатляющий, как у Сергеева в прошлом сезоне, но статистика Ивана скорее исключение для «лучшей лиги мира». Четыре гола Максимов забил с пенальти, что в целом не так и много. Также Максим один из рекордсменов «Факела» по количеству игр за 2021/22 год, наряду с Василием Черовым у него их 37. Форвард 32 раза вышел в старте и, что интересно, в 25 встречах его меняли, – внушительный показатель.

Следующим в нашем импровизированном списке наиболее отличившихся за сезон будет вингер «Торпедо» Мухаммад Султонов. У него показатели поистине шикарные: 27 очков по системе «гол+пас», из которых 15 забитых мячей и 12 голевых передач. Он – абсолютно точно одна из главных причин победы «Торпедо» в ФНЛ. Из интересного – сыграл он 30 матчей за сезон, что является лишь девятым показателем в команде «автозаводцев». Султонов появился в составе московской команды в начале этого сезона, но его опыт в Футбольной национальной лиге трудно переоценить. На его счету 248 игр, в том числе «Нижний Новгород» в прошлом сезоне, «Ротор», «Шинник» и несколько других. Начинал Султонов свой путь, между прочим, в академии ЦСКА, где, судя по всему, не пригодился.

Скорее в роли бонуса, тем не менее не отметить Александра Юшина нельзя. Он отыграл только первую часть сезона в ФНЛ, но однозначно успел запомниться. За 25 сыгранных матчей он забил 18 мячей. Был лучшим в первой части сезона и умудрился остаться на второй строке в списке бомбардиров по итогам розыгрыша. 12 января 2022 года Александр пошёл на повышение в РПЛ и оказался в «Урале», где пока отыграл всего шесть матчей. «Нефтехимик» точно многое потерял, продав Юшина. И кто знает, вдруг Александр смог бы принести те самые семь очков, которых нижнекамцам не хватило до зоны стыков?

В то время как в топах бомбардиров и ассистентов в основном игроки опытные, опустившись чуть ниже можно заметить молодого 19-летнего игрока «Спартака-2» Владислава Шитова, который явно заслуживает статуса одного из самых перспективных. Быстрый, подвижный и нацеленный на удар футболист сделал 13+6 в этом сезоне, что очень и очень сильно для такого возраста. Чуть углубившись в статистику, можно заметить интересную деталь: у нападающего 0,48 реальных голов при 0,3 ожидаемых, особенно сильно в этом ему помогла мощно проведённая весна. Владислав явно не должен пропасть после недавнего закрытия второй команды «красно-белых», и если самому «Спартаку» он не понадобится, то свое пристанище Шитов, скорее всего, найдет.

Среди легионеров ФНЛ конкуренцию с завидным преимуществом выигрывает оренбургский Фамейе. Пришедший в клуб ещё в 2019 году Джоэль за текущий сезон забил 14 мячей и отдал шесть голевых пасов. Мог бы принести и больше пользы, если бы не пара травм осенью 2021 и весной 2022 года: суммарно из-за повреждений Фамейе пропустил 6 матчей. Кстати, в двух майских встречах, которые пропустил Фамейе, «Оренбург» сыграл вничью с «Олимпом» и уступил «СКА-Хабаровску», так что его отсутствие точно внесло немаленькую лепту в падение команды из «края пуховых платков» с первой строчки турнирной таблицы. Помимо прочего, 25-летний нападающий из Ганы является и самым дорогим игроком лиги согласно порталу «Трансфермаркт».

Пару слов хочется сказать и про самую важную позицию на поле – про вратаря. По сухим матчам лучшим стал 21-летний Виталий Ботнарь – голкипер «Торпедо», а по количеству сейвов отметился 27-летний Сергей Волков – вратарь «Акрона». Ботнарь отстоял насухо 16 матчей из 36. Тут, конечно, не стоит забывать и про высокий уровень обороны «автозаводцев», которая также сыграла немалую роль в этом показателе. А на счету Волкова 148 отражённых ударов и у него довольно впечатляющий отрыв от его преследователя Олега Смирнова, у которого в активе 110 сейвов.

Помимо вышеупомянутых, безусловно, есть и другие футболисты, внесшие огромный вклад в успехи своих клубов. Всех точно не охватить, поэтому в этой статье мы постарались отметить лучших и самых запоминающихся в своих амплуа.

Константин Лицин