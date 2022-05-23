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ФНЛ - Первый дивизион

Бушманов: Проблем с выплатами зарплат в «Спартаке-2» нет

23 Мая 2022 • 12:00 Комментировать

Наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал журналистам о том, как в московской команде обстоят дела с выплатами зарплат.

Бушманов сказал «Р-Спорт», что решение по поводу закрытия второй команды «красно-белых» было принято не из-за того, что «Спартак-2» плохо или хорошо играл, а только из-за проблем с финансированием. Тренер отметил, что в плане выплаты зарплат в московском клубе никогда не было проблем.

Напомним, что руководство «Спартака» приняло решение закрыть фарм-клуб в ФНЛ из-за сокращения бюджета. Стоит отметить, что до этого в прессе была информация о том, что из-за санкций серьёзно пострадало финансовое состояние владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Бушманов Фнл Спартак-2
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