Широков о закрытии «Спартака-2»: Лучше бы закрыли молодёжную лигу, которая вообще не нужна

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался по поводу закрытия московского «Спартака-2».

Широков сказал «Спорт-Экспрессу», что вряд ли закрытие второй команды как-то сильно ударит по системе «Спартака». Экс-игрок отметил, что молодых футболистов просто чаще будут отправлять в аренду. Широков добавил, что вместо «Спартака-2» стоит закрыть молодёжную лигу, которая вообще не нужна.

Напомним, что руководство «Спартака» приняло решение закрыть фарм-клуб в связи с сокращением бюджета. В этом сезоне футболисты «Спартака-2» заняли седьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ.