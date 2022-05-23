«Спартак-2» пока официально не уведомил ФНЛ о снятии с турнира

Представители московского «Спартака» пока не уведомили руководителей ФНЛ о том, что вторая команда «красно-белых» не будет участвовать в турнире в следующем сезоне.

Как сообщает «Матч ТВ», спартаковцы пока не уведомили боссов подэлитного дивизиона о снятии второй команды с турнира. Напомним, что «Спартак-2» был закрыт из-за сокращения бюджета московского клуба, связанного с финансовыми трудностями владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

Напомним, что в этом сезоне футболисты «Спартака-2» под руководством Евгения Бушманова заняли седьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ.