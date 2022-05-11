«Торпедо» дожало «Металлург»

В Первенстве ФНЛ завершился отложенный матч между «Металлургом» и «Торпедо». Команды решают различные задачи и остро нуждаются в очках. В напряженной борьбе команды провели безголевой первый тайм. Сразу после перерыва соперники в течение минуты обменялись мячами Амура Калмыкова и Владлена Бабаева. Вскоре Алексей Померко реализовал пенальти, а Владислав Адаев поставил точку - 3:1.

За два тура до конца сезона «Торпедо» уступает «Оренбургу» два очка и на шесть баллов опережает идущий третьим «Факел», у которого игра в запасе.