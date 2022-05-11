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ФНЛ - Первый дивизион

«Торпедо» дожало «Металлург»

11 Мая 2022 • 19:54 Комментировать
Металлург Липецк
1:3
Торпедо Москва
окончен

В Первенстве ФНЛ завершился отложенный матч между «Металлургом» и «Торпедо». Команды решают различные задачи и остро нуждаются в очках.  В напряженной борьбе команды провели безголевой первый тайм. Сразу после перерыва соперники в течение минуты обменялись мячами Амура Калмыкова и Владлена Бабаева. Вскоре Алексей Померко реализовал пенальти, а Владислав Адаев поставил точку - 3:1.

За два тура до конца сезона «Торпедо» уступает «Оренбургу» два очка и на шесть баллов опережает идущий третьим «Факел», у которого игра в запасе.

Протокол игры  
Металлург Липецк 1:3Торпедо Москва
  50'Калмыков Амур (0:1)
(1:1) Бабаев Владлен51'   
  71'Померко Алексей (1:2)
  75'Адаев Владислав (1:3)
Матюша МаксимИваньков Александр   90'Никитенков АлексейПоликутин Илья   23'Редькович ДмитрийВойдель РоманЯковлев МихаилБабаев ВладленАрустамян АртурВеликородный Дмитрий   60'Кутьин Александр   56'
Запасные: Поярков ДенисГерчиков ЛеонидЧёрный ВадимБаязов ВениаминИканович ДавидЗавезён ЮрийОвчинников АндрейDmitri SukharevШаповалов РусланАхвледиани РусланКарпов МаксимДолгов Павел
Ботнарь ВиталийПрошкин ЕгорШумских АлексейКожемякин ОлегСамсонов Артём ВладимировичТемников ИванНетфуллин РавильПомерко АлексейЕнин ИванЛебеденко ИгорьКалмыков Амур  68' (Лаптев Денис (  68'   90')
Запасные: Седько ПавелСултонов МухаммадДовбня АлександрПолубояринов ДанилАдаев ВладиславОрехов АлександрАбдрашитов Тимур
11 мая.

 

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окончен Металлург Липецк 1:3 Торпедо Москва
окончен Факел 1:0 КАМАЗ
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