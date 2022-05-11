«Торпедо» дожало «Металлург»

В Первенстве ФНЛ завершился отложенный матч между «Металлургом» и «Торпедо». Команды решают различные задачи и остро нуждаются в очках. В напряженной борьбе команды провели безголевой первый тайм. Сразу после перерыва соперники в течение минуты обменялись мячами Амура Калмыкова и Владлена Бабаева. Вскоре Алексей Померко реализовал пенальти, а Владислав Адаев поставил точку - 3:1.
За два тура до конца сезона «Торпедо» уступает «Оренбургу» два очка и на шесть баллов опережает идущий третьим «Факел», у которого игра в запасе.
Протокол игры
|50'Калмыков Амур (0:1)
|(1:1) Бабаев Владлен51'
|71'Померко Алексей (1:2)
|75'Адаев Владислав (1:3)
Матюша Максим•Иваньков Александр • 90'Никитенков Алексей•Поликутин Илья • 23'Редькович Дмитрий•Войдель Роман•Яковлев Михаил•Бабаев Владлен•Арустамян Артур•Великородный Дмитрий • 60'Кутьин Александр 56'
Ботнарь Виталий•Прошкин Егор•Шумских Алексей•Кожемякин Олег•Самсонов Артём Владимирович•Темников Иван•Нетфуллин Равиль•Померко Алексей•Енин Иван•Лебеденко Игорь•Калмыков Амур 68' (Лаптев Денис ( 68' ) 90'
11 мая.