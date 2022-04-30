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ФНЛ - Первый дивизион

«Оренбург» и «Торпедо» сделали шаги к Премьер-лиге

30 Апреля 2022 • 15:59 Комментировать
Велес Москва
1:2
Металлург Липецк
окончен

В очередных матчах 35-го тура ФНЛ сенсаций не наблюдалось.

«Оренбург» фактически вышел в РПЛ после разгрома «Текстильщика» (5:2). На чистое второе место вышло «Торпедо», обыграв «Краснодар-2» (2:0). В споре команд из нижней части таблицы «Металлург» был сильнее «Велеса» (2:1).

Протокол игры 
Текстильщик 2:5Оренбург
(1:0) Машуков Хачим 22'   
  35' Фамейе Джоэль (1:1)
(2:1) Машуков Хачим 41'   
  62' Фамейе Джоэль (2:2)
  64' Хотулёв Данила (2:3)
  66' Фамейе Джоэль (2:4)
  73' Прудников Николай (2:5)
Смирнов Алексей Сергеевич  Хрипков Андрей  Горюшкин Алексей   69'   72' (Сидоров Максим (   72' Малания Диего  Макушкин Алексей  Шведюк Илья  Машуков Хачим  Стеклов Вадим   72' (Косицин Сергей (   72' Сергеев Виктор   77' (Мосейчук Илья (   77' Гогричиани Гоча   43'  Шлёнкин Александр
Запасные: Бачинский Максим  Хусаинов Дамир  Миронов Александр  Вербин Егор  Сметанкин Александр  Маслов Александр  Карпов Вадим
Кеняйкин Алексей  Хотулёв Данила  Аюпов Тимур  Васильев Дмитрий III  Полуяхтов Владимир  Ойеволе Адессойе   36'  Капленко Кирилл  Печенин Кирилл  Прудников Николай  Фамейе Джоэль   74' (Ковалёв Юрий (   74' Эктов Александр
Запасные: Шаболин Артём  Гошев Евгений  Сычевой Владимир  Юрин Семен  Обухов Владимир  Малых Андрей  Сысуев Николай
 30 апреля.
Протокол игры 
Торпедо Москва 2:0Краснодар-2
(1:0) Лаптев Денис 19'   
(2:0) Шумских Алексей 75'   
Ботнарь Виталий  Шумских Алексей  Кожемякин Олег  Самсонов Артём Владимирович  Енин Иван  Померко Алексей  Нетфуллин Равиль  Прошкин Егор   9'   66' (Полубояринов Данил (   66' Седько Павел   57' (Адаев Владислав (   57' Лаптев Денис   57' (Калмыков Амур (   57' Лебеденко Игорь   81' (Рязанцев Александр (   81')
Запасные: Темников Иван  Дорохов Егор  Довбня Александр  Орехов Александр  Абдрашитов Тимур
Кокарев Никита  Стежко Виталий   74'  Пивоваров Дмитрий   81' (Логачёв Богдан (   81' Сухорученко Михаил  Рейхмен Богдан  Кокоев Давид  Волков Сергей Евгеньевич  Губжоков Ислам-Бек   68' (Защепкин Роман (   68' Халназаров Рустам  Ознобихин Олег   41'   68' (Полях Данил (   68' Берснев Михаил   6'   59' (Воротников Илья Владимирович (   59'   87')
Запасные: Гришин Валентин
 30 апреля.

 

Протокол игры  
Велес Москва 1:2Металлург Липецк
(1:0) Воробьёв Илья22'   
  42'Яковлев Михаил (1:1)
  70'Арустамян Артур (1:2)
Кузнецов АлексейКахидзе АлександрМайга МамадуКоротков АлександрПрищепа ДмитрийКертанов Константин  63' (Вульфов Александр (  63'   72') Воробьёв Илья  79' (Ежков Данила (  79') Галоян АртурЛогуа Ираклий  46' (Джикия Темур (  46') Саркисян ГеворкАбдуллахи Квари  74' (Михайленко Дмитрий (  74')
Запасные: Косаревский ПётрАденийй СамуэльДенилханов Мурсалин
Кобзев АлександрИваньков АлександрПоликутин ИльяНикитенков АлексейКиселёв Геннадий   38'Яковлев Михаил  79' (Овчинников Андрей (  79') Арустамян Артур   55'  78' (Поярков Денис (  78') Бабаев Владлен  90' (Завезён Юрий (  90') Баязов ВениаминКутьин Александр  74' (Долгов Павел (  74') Великородный Дмитрий
Запасные: Чёрный ВадимРедькович ДмитрийСазонов МаксимDmitri SukharevШаповалов РусланАхвледиани РусланМатюша Максим
30 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен СКА-Хабаровск 2:1 Факел
окончен Енисей 0:0 КАМАЗ
окончен Велес Москва 1:2 Металлург Липецк 1.68 3.70 4.90
окончен Торпедо Москва 2:0 Краснодар-2 1.27 5.20 11.00
окончен Текстильщик 2:5 Оренбург 9.60 5.00 1.30
Идет 38 минута Спартак-2 0:3 Нефтехимик 2.41 3.35 2.80
Идет 40 минута Волгарь 1:1 Балтика 4.30 3.30 1.86
Идет 40 минута Алания 1:0 Акрон 1.45 4.30 6.80
30.04  17:00 Олимп-Долгопрудный ... Томь 2.32 2.95 3.30
30.04  19:00 ФК Кубань ... Ротор 2.07 3.20 3.60
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