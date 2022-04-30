«Оренбург» и «Торпедо» сделали шаги к Премьер-лиге

В очередных матчах 35-го тура ФНЛ сенсаций не наблюдалось.
«Оренбург» фактически вышел в РПЛ после разгрома «Текстильщика» (5:2). На чистое второе место вышло «Торпедо», обыграв «Краснодар-2» (2:0). В споре команд из нижней части таблицы «Металлург» был сильнее «Велеса» (2:1).
Протокол игры
|(1:0) Машуков Хачим 22'
|35' Фамейе Джоэль (1:1)
|(2:1) Машуков Хачим 41'
|62' Фамейе Джоэль (2:2)
|64' Хотулёв Данила (2:3)
|66' Фамейе Джоэль (2:4)
|73' Прудников Николай (2:5)
Смирнов Алексей Сергеевич • Хрипков Андрей • Горюшкин Алексей 69' 72' ( Сидоров Максим ( 72') • Малания Диего • Макушкин Алексей • Шведюк Илья • Машуков Хачим • Стеклов Вадим 72' ( Косицин Сергей ( 72') • Сергеев Виктор 77' ( Мосейчук Илья ( 77') • Гогричиани Гоча • 43'Шлёнкин Александр
Запасные: Бачинский Максим • Хусаинов Дамир • Миронов Александр • Вербин Егор • Сметанкин Александр • Маслов Александр • Карпов Вадим
Кеняйкин Алексей • Хотулёв Данила • Аюпов Тимур • Васильев Дмитрий III • Полуяхтов Владимир • Ойеволе Адессойе • 36'Капленко Кирилл • Печенин Кирилл • Прудников Николай • Фамейе Джоэль 74' ( Ковалёв Юрий ( 74') • Эктов Александр
Запасные: Шаболин Артём • Гошев Евгений • Сычевой Владимир • Юрин Семен • Обухов Владимир • Малых Андрей • Сысуев Николай
30 апреля.
Протокол игры
|(1:0) Лаптев Денис 19'
|(2:0) Шумских Алексей 75'
Ботнарь Виталий • Шумских Алексей • Кожемякин Олег • Самсонов Артём Владимирович • Енин Иван • Померко Алексей • Нетфуллин Равиль • Прошкин Егор 9' 66' ( Полубояринов Данил ( 66') • Седько Павел 57' ( Адаев Владислав ( 57') • Лаптев Денис 57' ( Калмыков Амур ( 57') • Лебеденко Игорь 81' ( Рязанцев Александр ( 81')
Запасные: Темников Иван • Дорохов Егор • Довбня Александр • Орехов Александр • Абдрашитов Тимур
Кокарев Никита • Стежко Виталий • 74'Пивоваров Дмитрий 81' ( Логачёв Богдан ( 81') • Сухорученко Михаил • Рейхмен Богдан • Кокоев Давид • Волков Сергей Евгеньевич • Губжоков Ислам-Бек 68' ( Защепкин Роман ( 68') • Халназаров Рустам • Ознобихин Олег 41' 68' ( Полях Данил ( 68') • Берснев Михаил 6' 59' ( Воротников Илья Владимирович ( 59' ) 87'
Запасные: Гришин Валентин
30 апреля.
Протокол игры
|(1:0) Воробьёв Илья22'
|42'Яковлев Михаил (1:1)
|70'Арустамян Артур (1:2)
Кузнецов Алексей•Кахидзе Александр•Майга Мамаду•Коротков Александр•Прищепа Дмитрий•Кертанов Константин 63' (Вульфов Александр ( 63' ) • 72'Воробьёв Илья 79' (Ежков Данила ( 79') •Галоян Артур•Логуа Ираклий 46' (Джикия Темур ( 46') •Саркисян Геворк•Абдуллахи Квари 74' (Михайленко Дмитрий ( 74')
Кобзев Александр•Иваньков Александр•Поликутин Илья•Никитенков Алексей•Киселёв Геннадий • 38'Яковлев Михаил 79' (Овчинников Андрей ( 79') •Арустамян Артур 55' 78' (Поярков Денис ( 78') •Бабаев Владлен 90' (Завезён Юрий ( 90') •Баязов Вениамин•Кутьин Александр 74' (Долгов Павел ( 74') •Великородный Дмитрий
30 апреля.