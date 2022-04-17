«Оренбург» вырвал победу в голевой перестрелке со «Спартаком-2»

Московский «Спартак-2» проиграл на своём поле в матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбургу» со счётом 2:3.
За москвичей дублем отметился Виталий Шитов, но его старания были сведены на нет точными ударами Владимира Обухова, Алексея Миронова (с пенальти) и Владимира Сычевого.
«Оренбург» продолжает уверенно лидировать, имея в активе 68 очков, отрыв от «Торпедо» составляет семь баллов. «Спартак-2» с «Велесом» продолжают находиться на 11-м и 12-м местах, имея по 46 баллов.
Протокол игры
|(1:0) Шитов Владислав12'
|41'Обухов Владимир (1:1)
|58'Миронов Алексей (1:2)
|(2:2) Шитов Виталий66'
|71'Сычевой Владимир (2:3)
Акмурзин Тимур•Толстопятов Николай • 57'Агапов Илья•Воропаев Артём•Лайкин Максим•Шитов Виталий•Шильцов Константин 82' (Данилин Максим Алексеевич ( 82') •Сунгатулин Фаниль•Бакалюк Никита•Оганесян Степан•Шитов Владислав
Кеняйкин Алексей•Сиваков Михаил•Малых Андрей • 38'Гойкович Ренато 35' (Хотулёв Данила ( 35') •Аюпов Тимур•Стаматов Матео 80' (Васильев Дмитрий III ( 80') •Титков Николай • 35'Капленко Кирилл 60' 80' (Печенин Кирилл ( 80') •Миронов Алексей 75' (Полуяхтов Владимир ( 75' ) • 82'Обухов Владимир 46' (Сычевой Владимир ( 46' ) • 72'Эктов Александр 31'
17 апреля.