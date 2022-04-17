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ФНЛ - Первый дивизион

«Оренбург» вырвал победу в голевой перестрелке со «Спартаком-2»

17 Апреля 2022 • 16:00 Комментировать
Спартак-2
2:3
Оренбург
окончен

Московский «Спартак-2» проиграл на своём поле в матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбургу» со счётом 2:3.

За москвичей дублем отметился Виталий Шитов, но его старания были сведены на нет точными ударами Владимира Обухова, Алексея Миронова (с пенальти) и Владимира Сычевого.

«Оренбург» продолжает уверенно лидировать, имея в активе 68 очков, отрыв от «Торпедо» составляет семь баллов. «Спартак-2» с «Велесом» продолжают находиться на 11-м и 12-м местах, имея по 46 баллов.  

Протокол игры  
Спартак-2 2:3Оренбург
(1:0) Шитов Владислав12'   
  41'Обухов Владимир (1:1)
  58'Миронов Алексей (1:2)
(2:2) Шитов Виталий66'   
  71'Сычевой Владимир (2:3)
Акмурзин ТимурТолстопятов Николай   57'Агапов ИльяВоропаев АртёмЛайкин МаксимШитов ВиталийШильцов Константин  82' (Данилин Максим Алексеевич (  82') Сунгатулин ФанильБакалюк НикитаОганесян СтепанШитов Владислав
Запасные: Ходорченко НикитаКутателадзе НиколозМиронов ЛеонидШитов АнтонТруханов ДанилМуминов ИльясМуталиев АсланМаксимчук Артур
Кеняйкин АлексейСиваков МихаилМалых Андрей   38'Гойкович Ренато  35' (Хотулёв Данила (  35') Аюпов ТимурСтаматов Матео  80' (Васильев Дмитрий III (  80') Титков Николай   35'Капленко Кирилл   60'  80' (Печенин Кирилл (  80') Миронов Алексей  75' (Полуяхтов Владимир (  75'   82') Обухов Владимир  46' (Сычевой Владимир (  46'   72') Эктов Александр   31'
Запасные: Корян АршакОйеволе АдессойеГошев ЕвгенийБреев СергейПрудников НиколайСысуев Николай
17 апреля.

 

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окончен Спартак-2 2:3 Оренбург 4.80 3.55 1.72
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