«Оренбург» вырвал победу в голевой перестрелке со «Спартаком-2»

Московский «Спартак-2» проиграл на своём поле в матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбургу» со счётом 2:3.

За москвичей дублем отметился Виталий Шитов, но его старания были сведены на нет точными ударами Владимира Обухова, Алексея Миронова (с пенальти) и Владимира Сычевого.

«Оренбург» продолжает уверенно лидировать, имея в активе 68 очков, отрыв от «Торпедо» составляет семь баллов. «Спартак-2» с «Велесом» продолжают находиться на 11-м и 12-м местах, имея по 46 баллов.