Воронежский «Факел» дома обыграл «Аланию»

Сегодня, 10 апреля, «Факел» одержал победу над «Аланией» со счетом 2:1.

У «Факела» дублем отметился нападающий Максим Максимов, один из голов был забит с пенальти. У гостей забил 21-й Владимир Хубулов. На 83-й минуте матча нападающий «Алании» Хетаг Хасонов был удален с поля, получив вторую желтую карточку.

«Факел» находится на 3-м месте, набрав 56 очков. «Алания» занимает 6-ю позицию, имея 52 очка, и отстает от зоны стыковых матчей на 1 балл. Отметим, владикавказцы терпят четвертое поражение в последних пяти матчах.