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ФНЛ - Первый дивизион

Воронежский «Факел» дома обыграл «Аланию»

10 Апреля 2022 • 18:24 Комментировать
Факел
2:1
Алания
окончен

Сегодня, 10 апреля, «Факел» одержал победу над «Аланией» со счетом 2:1.

У «Факела» дублем отметился нападающий Максим Максимов, один из голов был забит с пенальти. У гостей забил 21-й Владимир Хубулов. На 83-й минуте матча нападающий «Алании» Хетаг Хасонов был удален с поля, получив вторую желтую карточку.

«Факел» находится на 3-м месте, набрав 56 очков. «Алания» занимает 6-ю позицию, имея 52 очка, и отстает от зоны стыковых матчей на 1 балл. Отметим, владикавказцы терпят четвертое поражение в последних пяти матчах.

Протокол игры  
Факел 2:1Алания
(1:0) Максимов Максим39'   
(2:0) Максимов Максим61'   
  64'Хубулов Владимир (2:1)
Городовой АлексейДашаев АсланНикитин Андрей ВладимировичБрызгалов СергейЧеров ВасилийДмитриев Олег   35'  57' (Шаваев Алихан (  57') Мендель АндрейАкбашев РоманМагаль Руслан  65' (Разборов Андрей (  65') Максимов Максим  79' (Дядюн Владимир (  79') Аппаев Хызыр   41'  65' (Мастерной Владислав (  65')
Запасные: Смирнов МихаилЕщенко СергейКортнев ДмитрийЦарукян ВалерийШепилов ДенисФайзуллин Дэнис
Солдатенко РостиславЗасеев Азамат  82' (Daniil Grigorjev (  82') Кобесов Давид   43'Шавлохов ДавидБутаев АллонБагаев АланХугаев Алан  81' (Цараев Алан (  81') Гиоргобиани Николай  62' (Машуков Ислам (  62') Хабалов АланХосонов Хетаг   29'   83'Хубулов Владимир
Запасные: Сосранов РустамКобесов ДмитрийКокоев БатрадзДзахов ДавидBogiev MirianovichХадарцев Батраз
10 апреля.

 

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