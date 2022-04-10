Воронежский «Факел» дома обыграл «Аланию»

Сегодня, 10 апреля, «Факел» одержал победу над «Аланией» со счетом 2:1.
У «Факела» дублем отметился нападающий Максим Максимов, один из голов был забит с пенальти. У гостей забил 21-й Владимир Хубулов. На 83-й минуте матча нападающий «Алании» Хетаг Хасонов был удален с поля, получив вторую желтую карточку.
«Факел» находится на 3-м месте, набрав 56 очков. «Алания» занимает 6-ю позицию, имея 52 очка, и отстает от зоны стыковых матчей на 1 балл. Отметим, владикавказцы терпят четвертое поражение в последних пяти матчах.
Протокол игры
|(1:0) Максимов Максим39'
|(2:0) Максимов Максим61'
|64'Хубулов Владимир (2:1)
Городовой Алексей•Дашаев Аслан•Никитин Андрей Владимирович•Брызгалов Сергей•Черов Василий•Дмитриев Олег 35' 57' (Шаваев Алихан ( 57') •Мендель Андрей•Акбашев Роман•Магаль Руслан 65' (Разборов Андрей ( 65') •Максимов Максим 79' (Дядюн Владимир ( 79') •Аппаев Хызыр 41' 65' (Мастерной Владислав ( 65')
Солдатенко Ростислав•Засеев Азамат 82' (Daniil Grigorjev ( 82') •Кобесов Давид • 43'Шавлохов Давид•Бутаев Аллон•Багаев Алан•Хугаев Алан 81' (Цараев Алан ( 81') •Гиоргобиани Николай 62' (Машуков Ислам ( 62') •Хабалов Алан•Хосонов Хетаг 29' • 83'Хубулов Владимир
10 апреля.