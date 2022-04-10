«Ротор» проиграл «Краснодару-2» в 32-м туре ФНЛ

Сегодня, 10 апреля, волгоградский «Ротор» не смог отобрать очки у «Краснодара-2» в 32-м туре ФНЛ.
Рустам Халназаров открыл счет на 36-й минуте, забив в ворота «Ротора». В конце первого тайма Андреа Чуканов сравнял счет, реализовав одиннадцатиметровый. Во втором тайме Давид Кокоев сделал счет 2:1 в пользу гостей.
«Краснодар-2» остается на двенадцатом месте, набирая 45 очков. Гости одержали четвертую победу за последние пять игр. Волгоградцы продолжают борьбу за выживание, располагаясь в зоне вылета на 18-й строчке, имея 30 очков.
Протокол игры
|Ротор
|1:2
|Краснодар-2
|36'Халназаров Рустам (0:1)
|(1:1) Чуканов Андреа43'
|56'Кокоев Давид (1:2)
Терновский Дмитрий•Макаров Сергей•Мартынов Илья•Дудиев Аслан•Пелих Данил 77' (Серченков Сергей ( 77') •Байрыев Азат•Бериашвили Илья 76' (Слепов Сергей ( 76') •Чуканов Андреа•Школик Игорь 57' (Ташаев Александр ( 57') •Махатадзе Георгий•Минаев Роман
Кокарев Никита•Литвинов Вячеслав • 79'Жилкин Григорий 88' (Стежко Виталий ( 88') •Сухорученко Михаил • 42'Пивоваров Дмитрий•Кратков Дмитрий 88' (Danila Gayvoronskiy ( 88') •Кокоев Давид 75' (Кучугура Дмитрий ( 75' ) • 86'Рейхмен Богдан•Сабуа Леон 69' (Апеков Руслан ( 69') •Халназаров Рустам•Самко Владислав 75' (Губжоков Ислам-Бек ( 75')
Запасные: Ознобихин Олег
10 апреля.