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ФНЛ - Первый дивизион

«Ротор» проиграл «Краснодару-2» в 32-м туре ФНЛ

10 Апреля 2022 • 18:07 Комментировать
Ротор
1:2
Краснодар-2
окончен

Сегодня, 10 апреля, волгоградский «Ротор» не смог отобрать очки у «Краснодара-2» в 32-м туре ФНЛ.

Рустам Халназаров открыл счет на 36-й минуте, забив в ворота «Ротора». В конце первого тайма Андреа Чуканов сравнял счет, реализовав одиннадцатиметровый. Во втором тайме Давид Кокоев сделал счет 2:1 в пользу гостей.

«Краснодар-2» остается на двенадцатом месте, набирая 45 очков. Гости одержали четвертую победу за последние пять игр. Волгоградцы продолжают борьбу за выживание, располагаясь в зоне вылета на 18-й строчке, имея 30 очков.

Протокол игры  
Ротор 1:2Краснодар-2
  36'Халназаров Рустам (0:1)
(1:1) Чуканов Андреа43'   
  56'Кокоев Давид (1:2)
Терновский ДмитрийМакаров СергейМартынов ИльяДудиев АсланПелих Данил  77' (Серченков Сергей (  77') Байрыев АзатБериашвили Илья  76' (Слепов Сергей (  76') Чуканов АндреаШколик Игорь  57' (Ташаев Александр (  57') Махатадзе ГеоргийМинаев Роман
Запасные: Мохбалиев ТургайРепин НикитаАбдуллаев ИсламитдинГолосов ИльяШахов ВиталийОбухов Игорь
Кокарев НикитаЛитвинов Вячеслав   79'Жилкин Григорий  88' (Стежко Виталий (  88') Сухорученко Михаил   42'Пивоваров ДмитрийКратков Дмитрий  88' (Danila Gayvoronskiy (  88') Кокоев Давид  75' (Кучугура Дмитрий (  75'   86') Рейхмен БогданСабуа Леон  69' (Апеков Руслан (  69') Халназаров РустамСамко Владислав  75' (Губжоков Ислам-Бек (  75')
Запасные: Ознобихин Олег
10 апреля.

 

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Ротор Фнл Краснодар-2
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окончен Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва
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окончен Ротор 1:2 Краснодар-2 1.52 3.70 8.00
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