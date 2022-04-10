«Ротор» проиграл «Краснодару-2» в 32-м туре ФНЛ

Сегодня, 10 апреля, волгоградский «Ротор» не смог отобрать очки у «Краснодара-2» в 32-м туре ФНЛ.

Рустам Халназаров открыл счет на 36-й минуте, забив в ворота «Ротора». В конце первого тайма Андреа Чуканов сравнял счет, реализовав одиннадцатиметровый. Во втором тайме Давид Кокоев сделал счет 2:1 в пользу гостей.

«Краснодар-2» остается на двенадцатом месте, набирая 45 очков. Гости одержали четвертую победу за последние пять игр. Волгоградцы продолжают борьбу за выживание, располагаясь в зоне вылета на 18-й строчке, имея 30 очков.