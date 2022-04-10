Липецкий «Металлург» и «Олимп-Долгопрудный» разошлись миром

Сегодня, 10 апреля, липецкий «Металлург» принимал подмосковный «Олимп-Долгопрудный» в 32-м туре ФНЛ, матч завершился нулевой ничьей.
Команды не смогли забить за 90 минут игры, встреча закончилась со счетом 0:0. «Металлург» продолжает борьбу за выживание, занимая 19 место в Футбольной национальной лиге, набрав 25 очков в 31 матче. «Олимп-Долгопрудный» расположился на 14-й строчке, имея 37 очков.
Протокол игры
Иканович Давид•Шаповалов Руслан 46' (Яковлев Михаил ( 46' ) • 84'Киселёв Геннадий•Иваньков Александр•Карпов Максим•Овчинников Андрей 21' 67' (Чёрный Вадим ( 67') •Бабаев Владлен 82' (Ахвледиани Руслан ( 82') •Войдель Роман•Сазонов Максим • 52'Великородный Дмитрий 67' (Завезён Юрий ( 67') •Кутьин Александр 65' 70' (Долгов Павел ( 70')
Натабашвили Георгий•Чежия Ираклий • 49'Петухов Илья•Иполе Филип•Кутин Денис 54' 70' (Алексеев Андрей ( 70' ) • 86'Бахтияров Акмаль•Коротаев Александр 48' 84' (Стрельник Михаил ( 84') •Пахомов Дмитрий•Сухомлинов Максим • 24'Тарасенко Захар 58' (Сафронов Илья ( 58') •Булия Эдуард
10 апреля.