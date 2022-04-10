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ФНЛ - Первый дивизион

Липецкий «Металлург» и «Олимп-Долгопрудный» разошлись миром

10 Апреля 2022 • 17:12 Комментировать
Металлург Липецк
0:0
Олимп-Долгопрудный
окончен

Сегодня, 10 апреля, липецкий «Металлург» принимал подмосковный «Олимп-Долгопрудный» в 32-м туре ФНЛ, матч завершился нулевой ничьей.

Команды не смогли забить за 90 минут игры, встреча закончилась со счетом 0:0. «Металлург» продолжает борьбу за выживание, занимая 19 место в Футбольной национальной лиге, набрав 25 очков в 31 матче. «Олимп-Долгопрудный» расположился на 14-й строчке, имея 37 очков.

Протокол игры  
Металлург Липецк 0:0Олимп-Долгопрудный
Иканович ДавидШаповалов Руслан  46' (Яковлев Михаил (  46'   84') Киселёв ГеннадийИваньков АлександрКарпов МаксимОвчинников Андрей   21'  67' (Чёрный Вадим (  67') Бабаев Владлен  82' (Ахвледиани Руслан (  82') Войдель РоманСазонов Максим   52'Великородный Дмитрий  67' (Завезён Юрий (  67') Кутьин Александр   65'  70' (Долгов Павел (  70')
Запасные: Поярков ДенисГерчиков ЛеонидНикитенков АлексейПоликутин ИльяБаязов ВениаминКобзев АлександрDmitri Sukharev
Натабашвили ГеоргийЧежия Ираклий   49'Петухов ИльяИполе ФилипКутин Денис   54'  70' (Алексеев Андрей (  70'   86') Бахтияров АкмальКоротаев Александр   48'  84' (Стрельник Михаил (  84') Пахомов ДмитрийСухомлинов Максим   24'Тарасенко Захар  58' (Сафронов Илья (  58') Булия Эдуард
Запасные: Караев МаксимЧерчесов СтаниславАда Джозеф ОмаДулаев Джамбулат
10 апреля.

 

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Металлург Липецк Фнл Олимп-Долгопрудный
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окончен Енисей 3:2 Акрон 1.74 3.70 4.40
окончен Оренбург 1:3 ФК Кубань 1.36 4.80 8.20
окончен КАМАЗ 1:3 Велес Москва 2.65 3.05 2.70
окончен Металлург Липецк 0:0 Олимп-Долгопрудный 2.65 3.05 2.70
окончен Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва 2.85 3.15 2.48
Идет 66 минута Факел 2:1 Алания 2.03 3.40 3.55
Идет 66 минута Ротор 1:2 Краснодар-2 1.78 3.55 4.40
Идет 69 минута Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск 3.35 3.10 2.24
10.04  18:00 Балтика ... Текстильщик 1.17 6.80 15.00
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