Дубль «Краснодара» уверенно одолел «Нефтехимик»

Футболисты «Краснодара-2» уверенно и по делу смогли переиграть на своем поле «Нефтехимик». Встреча завершилась со счетом 2:0. Оба гола нижнекамцы пропустили в первом тайме.

Хозяевам удалось выйти вперед уже на 13-й минуте встречи, когда Рейхмен со стандарта, с 24-х метров уложил снаряд под левую штангу. Причем многие тут же принялись сравнивать Богдана с Даниилом Уткиным, неоднократно забивавшим и забивающим сейчас с убойного для мастеров расстояния.

Второй гол пришел на 34-й минуте встречи, когда «быки» заработали пенальти после фола Шоркина в своей штрафной. Сабуа взялся исполнять 11-метровый удар. Игрок сделал короткий разбег и уложил снаряд под левую штангу, тогда как вратарь бросился в противоположный угол – 2:0.

Вторая половина встречи была насыщена атаками на одни и другие ворота, но больше голов не забивали. Зато «Краснодар-2» лишился игрока. Волков за отмашку от соперника получил красную карточку и был удален с поля. Впрочем, столь мрачное событие не повлияло на исход встреч. 2:0, победа за «черно-зелеными».

В следующем туре «Краснодар-2» сыграет в Волгограде с «Ротором», а «Нефтехимик» примет в родных пенатах московское «Торпедо».