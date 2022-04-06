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ФНЛ - Первый дивизион

Дубль «Краснодара» уверенно одолел «Нефтехимик»

06 Апреля 2022 • 16:56 Комментировать
Краснодар-2
2:0
Нефтехимик
окончен

Футболисты «Краснодара-2» уверенно и по делу смогли переиграть на своем поле «Нефтехимик». Встреча завершилась со счетом 2:0. Оба гола нижнекамцы пропустили в первом тайме.

Хозяевам удалось выйти вперед уже на 13-й минуте встречи, когда Рейхмен со стандарта, с 24-х метров уложил снаряд под левую штангу. Причем многие тут же принялись сравнивать Богдана с Даниилом Уткиным, неоднократно забивавшим и забивающим сейчас с убойного для мастеров расстояния.

Второй гол пришел на 34-й минуте встречи, когда «быки» заработали пенальти после фола Шоркина в своей штрафной. Сабуа взялся исполнять 11-метровый удар. Игрок сделал короткий разбег и уложил снаряд под левую штангу, тогда как вратарь бросился в противоположный угол – 2:0.

Вторая половина встречи была насыщена атаками на одни и другие ворота, но больше голов не забивали. Зато «Краснодар-2» лишился игрока. Волков за отмашку от соперника получил красную карточку и был удален с поля. Впрочем, столь мрачное событие не повлияло на исход встреч. 2:0, победа за «черно-зелеными».

В следующем туре «Краснодар-2» сыграет в Волгограде с «Ротором», а «Нефтехимик» примет в родных пенатах московское «Торпедо».

Протокол игры  
Краснодар-2 2:0Нефтехимик
(1:0) Рейхмен Богдан15'   
(2:0) Сабуа Леон34'   
Кокарев НикитаСухорученко МихаилПивоваров ДмитрийЛитвинов ВячеславКратков Дмитрий  77' (Ознобихин Олег (  77') Кокоев Давид   18'  56' (Жилкин Григорий (  56') Рейхмен Богдан   54'  64' (Кучугура Дмитрий (  64'   69') Сабуа Леон  64' (Апеков Руслан (  64') Халназаров Рустам  77' (Стежко Виталий (  77') Самко Владислав   76'Волков Сергей Евгеньевич   54'
Запасные: Гришин ВалентинГубжоков Ислам-БекЛогачёв БогданDanila Gayvoronskiy
Исупов ВячеславКотов Павел  61' (Ситдиков Марат (  61') Шоркин МаксимШиряев Максим   44'  46' (Калугин Никита (  46') Бердников Алексей  46' (Arian Mrsulja (  46'   63') Пруцев ЕгорМосквичёв ВладимирРодионов КириллХубаев Давид   36'  46' (Денисов Роман (  46') Уридия Мераби  69' (Баранов Павел (  69') Котик Артём
Запасные: Голубев АндрейГалиулин ВагизТерехов АнтонШарифуллин Линар
06 апреля.

 

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окончен Енисей 1:2 Оренбург 3.55 3.35 2.03
окончен Краснодар-2 2:0 Нефтехимик 3.15 3.15 2.31
Идет 70 минута Спартак-2 1:0 Факел 4.50 3.55 1.77
Идет 71 минута Олимп-Долгопрудный 2:1 Волгарь 2.28 3.00 3.35
Идет 31 минута Алания 0:2 Балтика 2.32 3.20 3.05
06.04  18:00 Текстильщик ... Металлург Липецк 2.39 2.95 3.15
06.04  18:00 КАМАЗ ... Ротор 2.55 3.10 2.75
06.04  19:00 Велес Москва ... СКА-Хабаровск 3.15 3.15 2.31
06.04  19:00 Торпедо Москва ... Акрон 1.43 4.40 7.00
06.04  19:00 ФК Кубань ... Томь 1.82 3.55 4.20
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