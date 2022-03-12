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ФНЛ - Первый дивизион

Ставпец принёс «Томи» победу в матче против КАМАЗа

12 Марта 2022 • 14:00 Комментировать
Томь
1:0
КАМАЗ
окончен

Томская «Томь» в 27-м туре ФНЛ в непростом матче одержала победу над КАМАЗом (1:0) благодаря голу Ставпеца в концовке первого тайма.

Ставпец провёл мяч в ворота соперника, реализовав пенальти, заработанный Кирсановым, которого срубили в штрафной площади после сольного прохода.

Протокол игры  
Томь 1:0КАМАЗ
(1:0) Ставпец Александр41'   
Полетаев ВладиславКлимов ИгорьОбивалин СергейАбрамов АртёмПочивалин Валерий   28'Горовых Даниил   68'Ставпец АлександрПершин Юрий   74'  78' (Коробов Никита (  78') Кирсанов Никита   78'Гордюшенко АстемирГаладжан Артём  77' (Корж Константин (  77')
Запасные: Арапов ДмитрийСальников ИванДуарте ДенишЗуйков СергейСавиных ДанилСтанисавлевич АлександарКоролёв Виктор
Мамин АлексейПотапов ЛевСмирнов АлександрМорозов СергейАюкин РусланСвежов Виктор   40'  84' (Ганус Валерий (  84') Янушковский Роман   57'Садыков БулатПальцев Валентин  84' (Кашаев Никита (  84') Воронин ЕвгенийЗамалиев Наиль
Запасные: Казимир Михаил   74'Кириллов ЮрийИгнатенко Владислав
12 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Томь Камаз Александр Ставпец
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окончен Енисей 2:1 Металлург Липецк 1.51 3.80 6.80
окончен Томь 1:0 КАМАЗ 2.17 3.15 3.45
Идет 9 минута Торпедо Москва 0:0 Балтика 2.42 3.05 3.05
Идет 8 минута Спартак-2 0:0 СКА-Хабаровск 2.60 3.35 2.55
Идет 7 минута Велес Москва 1:0 Текстильщик 1.58 3.50 6.60
12.03  15:30 Нефтехимик ... Акрон 2.07 3.25 3.60
12.03  16:00 Алания ... Олимп-Долгопрудный 1.19 7.00 11.00
12.03  16:00 Ротор ... Оренбург 4.30 3.50 1.81
12.03  17:00 ФК Кубань ... Волгарь 1.81 3.40 4.50
12.03  18:00 Краснодар-2 ... Факел 8.80 4.90 1.33
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