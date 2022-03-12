Ставпец принёс «Томи» победу в матче против КАМАЗа

Томская «Томь» в 27-м туре ФНЛ в непростом матче одержала победу над КАМАЗом (1:0) благодаря голу Ставпеца в концовке первого тайма.
Ставпец провёл мяч в ворота соперника, реализовав пенальти, заработанный Кирсановым, которого срубили в штрафной площади после сольного прохода.
Протокол игры
|(1:0) Ставпец Александр41'
Полетаев Владислав•Климов Игорь•Обивалин Сергей•Абрамов Артём•Почивалин Валерий • 28'Горовых Даниил • 68'Ставпец Александр•Першин Юрий 74' 78' (Коробов Никита ( 78') •Кирсанов Никита • 78'Гордюшенко Астемир•Галаджан Артём 77' (Корж Константин ( 77')
Мамин Алексей•Потапов Лев•Смирнов Александр•Морозов Сергей•Аюкин Руслан•Свежов Виктор 40' 84' (Ганус Валерий ( 84') •Янушковский Роман • 57'Садыков Булат•Пальцев Валентин 84' (Кашаев Никита ( 84') •Воронин Евгений•Замалиев Наиль
Запасные: Казимир Михаил • 74'Кириллов Юрий•Игнатенко Владислав
12 марта.
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