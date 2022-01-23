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ФНЛ - Первый дивизион

Будущие звезды российского футбола или вечные изгнанники "футбольного подземелья"

23 Января 2022 • 15:32 Комментировать
Переход из низших лиг в высшие выглядит всегда логично и доказывает развитие игрока. Практически всегда клуб из низшей лиги продаёт своего игрока, а если это собственный воспитанник, то ещё и выставляет его фотографию в фойе спортивной школы. Но бывают случаи, когда клуб из низшей лиги пытается удержать свою звезду и ему это удаётся. Так случилось с форвардом «Твери» Даниилом Мартовым, в услугах которого был заинтересован «Нижний Новгород». Клуб ФНЛ-2 попытался сохранить свою 18-летнюю звезду, отметившуюся четырьмя забитыми мячами в 17 играх в первой части сезона. Цена Мартового, согласно сведениям Transfermarkt, составляет 125 тыс. евро. Весьма достойно для юного игрока. О том, какие ещё звёзды прячутся в ФНЛ-2 и смогут ли они раскрыться в ближайшие время – в этой статье.
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Безусловно, не будем рассматривать тех, кто уже вряд ли перейдёт в другие клубы, а доигрывает свою футбольную карьеру. Например, Эльдар Низамутдинов, который явно пошёл по пути Дориана Грея или Кодзуоси Миуры и выглядит в «Шиннике» всё так же хорошо, что подтверждается результатом не хуже Мартового: тоже четыре гола, только в 18 матчах. Но главными действующими лицами в ФНЛ-2 всё же должны быть молодые игроки, такие как, к примеру, Никита Голдобин, который со своими 15 мячами является лучшим бомбардиром среди всех групп второго дивизиона. В марте полузащитнику московский «Родины» исполнится уже 25 – самое время выходить на новый уровень, тем более что во взрослой карьере игрока пока были только пермская «Звезда» и уже упомянутая «Родина».

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Второй год подряд на высоких позициях Джамбулат Дулаев. В отличие от своего клуба «Машук-КМВ», нападающий уверенно держится в лидерах гонки бомбардиров «Группы 1». С учётом того, что и в прошлом году Дулаев отметился девятью забитыми мячами, а ему всего 23 года, то ждём его как минимум в клубе уровня «Алании». «Группа 2» изобилует молодыми игроками. Причина тому ясна: здесь выступают вторые составы «Динамо», «Зенита», а также распиаренная «Красава». У игроков этих команд движение наверх получается максимально быстрым. В «Группе 3» в составе саратовского «Сокола» выделяется Кирилл Бурыкин, который в этом сезоне уже отметился восемью забитыми мячами. Воспитанник московского «Динамо» имеет все шансы оказаться в ФНЛ вместе со своей командой, но уверен, что даже без «Сокола» к Бурыкину будет интерес. 23 года, позиция полузащитника и российский паспорт должны сделать своё дело.

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В «Группе 4» выделяется Данил Карпов, который уже второй год подряд занимает места среди лучших бомбардиров группы. Воспитанник тюменского футбола всю свою карьеру провёл в родном клубе «Тюмень». В прошлом сезоне 22-летний игрок отметился 15 голами, в этом забил уже 13 мячей. Похоже, что в зимнее трансферное окно этот футболист может раньше своего клуба оказаться в ФНЛ. Талантливых юношей разбирают достаточно быстро, что подтверждает список бомбардиров каждой из зон. В четырёх из шести случаев среди лучших голеадоров игроки, возраст которых за 30. Поэтому сверкнуть в ФНЛ-2 сегодня нужно быстро, но при этом необходимо иметь хорошего агента, иначе всю карьеру придётся провести именно в этой лиге.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Тюмень Нижний Новгород Ска Ростов-На-Дону Зенит-2 Динамо-2 Москва Тверь ФНЛ-2
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