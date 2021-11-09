В обозримом будущем у «Торпедо» появится новый стадион, а пока стартовали работы по сносу старой арены имени Эдуардо Стрельцова. Пресс-служба московского клуба показала процесс работ по демонтажу конструкций, опубликовав в «Инстаграме» ряд фотографий и видео.

«Исторические кадры», - говорится в подписи к фотографиям.

Стадион «Торпедо» был построен в далёком 1959 году. В 1984 году здесь проходили матчи юношеского чемпионата Европы.

«Торпедо» выступает в ФНЛ, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. На текущий момент команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Оренбурга» на три очка.