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ФНЛ - Первый дивизион

​«Исторические кадры»: «Торпедо» показал начало сноса стадиона фото

09 Ноября 2021 • 14:21 Комментировать (5)

В обозримом будущем у «Торпедо» появится новый стадион, а пока стартовали работы по сносу старой арены имени Эдуардо Стрельцова. Пресс-служба московского клуба показала процесс работ по демонтажу конструкций, опубликовав в «Инстаграме» ряд фотографий и видео.

«Исторические кадры», - говорится в подписи к фотографиям.

 

Стадион «Торпедо» был построен в далёком 1959 году. В 1984 году здесь проходили матчи юношеского чемпионата Европы.

«Торпедо» выступает в ФНЛ, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. На текущий момент команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Оренбурга» на три очка.

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Торпедо Москва
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Комментарии (1)
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Kar Karych
09 Ноября 2021 в 15:15
Даёшь Торпедо в премьер-лигу!
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