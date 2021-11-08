Хохлов отреагировал на информацию об уходе из «Ротора»

В российских СМИ появилась новость о возможном уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера волгоградского «Ротора». Журналисты РИА Новости связались со специалистом, чтобы прояснить ситуацию.

На вопрос корреспондента тренер ответил следующее: «Информация о моей отставке не соответствует действительности».

Поводом для слухов послужили неудовлетворительные результаты команды в нынешнем розыгрыше первенства ФНЛ. Коллектив под руководством Хохлова не может выиграть уже на протяжении восьми игр.

После 21 тура «Ротор» набрал 24 балла и занимает лишь 14 позицию в таблице.