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ФНЛ - Первый дивизион

Хохлов отреагировал на информацию об уходе из «Ротора»

08 Ноября 2021 • 09:49 Комментировать

В российских СМИ появилась новость о возможном уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера волгоградского «Ротора». Журналисты РИА Новости связались со специалистом, чтобы прояснить ситуацию.

На вопрос корреспондента тренер ответил следующее: «Информация о моей отставке не соответствует действительности».

Поводом для слухов послужили неудовлетворительные результаты команды в нынешнем розыгрыше первенства ФНЛ. Коллектив под руководством Хохлова не может выиграть уже на протяжении восьми игр.

После 21 тура «Ротор» набрал 24 балла и занимает лишь 14 позицию в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Дмитрий Хохлов
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