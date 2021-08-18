Тарасов показал последствия тренировок в клубе ФНЛ

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, ныне выступающий в первенстве ФНЛ за столичный «Велес», продемонстрировал травму, которую получил во время тренировочного занятия.
34-летний хавбек опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фотографию травмированной ноги. На снимке можно увидеть, что у Дмитрия сильно повреждена кожа на голени.
Тарасов пополнил ряды «Велеса» этим летом. Он перебрался в команду на правах свободного агента, подписав трудовое соглашение до конца сезона-2021/2022.
В текущем розыгрыше ФНЛ полузащитник принял участие в трех матчах, не отметившись голевыми действиями.