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Россия. ФНЛ

Тарасов показал последствия тренировок в клубе ФНЛ

18 Августа 2021 • 11:09 Комментировать
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Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, ныне выступающий в первенстве ФНЛ за столичный «Велес», продемонстрировал травму, которую получил во время тренировочного занятия.

34-летний хавбек опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фотографию травмированной ноги. На снимке можно увидеть, что у Дмитрия сильно повреждена кожа на голени.

Тарасов пополнил ряды «Велеса» этим летом. Он перебрался в команду на правах свободного агента, подписав трудовое соглашение до конца сезона-2021/2022.

В текущем розыгрыше ФНЛ полузащитник принял участие в трех матчах, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тарасов
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