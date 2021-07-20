Билялетдинов - о допинге в «Торпедо»: «Там на это не было денег»

Бывший игрок «Торпедо» Динияр Билялетдинов прокомментировал ситуацию с допингом в клубе. Ранее бывший нападающий автозаводцев Владимир Обухов, которого дисквалифицировали на полгода, заявил, что ему перед матчами делали инъекции и давали таблетки.

Билялетдинов отметил, что он ничего в «Торпедо» не принимал, за исключением обычных витаминов. Также он добавил, что в бытность его игроком московского клуба, никаких инъекций и таблеток не было, передаёт его слова «Спорт-Экспресс».

Кроме этого, он заявил, что в «Торпедо» не было на это денег.

Напомним, что ранее ФИФА дисквалифицировала нападающего Владимира Обухова на полгода из-за допинговых нарушений.