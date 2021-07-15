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Чепчугов перешёл в «Енисей»

15 Июля 2021, 11:34,

Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов перебрался в красноярский «Енисей», об этом рапортует портал Sibnovosti. Ожидается, что 36-летнего футболиста включат в заявку второй команды.

Напомним, что Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. Вместе с «армейцами» голкипер трижды становился чемпионом России и дважды выигрывал кубок страны.

В первом туре нового сезона ФНЛ «Енисей» сыграл на выезде против «Велеса». Поединок завершился поражением красноярцев со счетом 0:1. В следующем матче «Енисей» на своем поле встретится с «Кубанью».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Енисей, Сергей Чепчугов
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