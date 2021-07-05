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Экс-игрок «Спартака» Каюмов подписал контракт с «Томью»

05 Июля 2021, 18:53,

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Каюмов перешёл в «Томь» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба. Стороны подписали контракт на один год. В новой команде игрок будет выступать под седьмым номером. 

29-летний Каюмов является воспитанником «Спартака». За основную команду сыграл четыре матча, в которых забил один гол. Также выступал в составах «Кубани», «Факела», «Авангарда», «Армавира», «Тамбова» и «Амкара». Последним клубом в его карьере была «Кубань» из Краснодара, в составе которой он провёл 31 игру и забил 7 мячей.

Помимо этого, в его активе 20 матчей за молодёжную сборную России разных возрастов.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Томь, Дмитрий Каюмов
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