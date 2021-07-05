Экс-игрок «Спартака» Каюмов подписал контракт с «Томью»

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Каюмов перешёл в «Томь» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба. Стороны подписали контракт на один год. В новой команде игрок будет выступать под седьмым номером.

29-летний Каюмов является воспитанником «Спартака». За основную команду сыграл четыре матча, в которых забил один гол. Также выступал в составах «Кубани», «Факела», «Авангарда», «Армавира», «Тамбова» и «Амкара». Последним клубом в его карьере была «Кубань» из Краснодара, в составе которой он провёл 31 игру и забил 7 мячей.

Помимо этого, в его активе 20 матчей за молодёжную сборную России разных возрастов.