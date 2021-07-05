Татаев стал игроком «Алании»

Российский защитник Александр Татаев покинул «Младу-Болеслав» и вернулся в Россию. 22-летний футболист перешел во владикавказскую «Аланию», выступающую в первенстве ФНЛ. Об этом рапортует пресс-служба чешского коллектива.

Напомним, что Александр является воспитанником футбольной академии «Краснодара». В чемпионате Чехии Татаев выступал с 2019 года.

В прошедшем сезоне защитник сыграл 14 поединков, забил два гола и получил две желтые карточки.