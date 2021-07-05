Татаев стал игроком «Алании»

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05 Июля 2021, 08:43,
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Российский защитник Александр Татаев покинул «Младу-Болеслав» и вернулся в Россию. 22-летний футболист перешел во владикавказскую «Аланию», выступающую в первенстве ФНЛ. Об этом рапортует пресс-служба чешского коллектива.
Напомним, что Александр является воспитанником футбольной академии «Краснодара». В чемпионате Чехии Татаев выступал с 2019 года.
В прошедшем сезоне защитник сыграл 14 поединков, забил два гола и получил две желтые карточки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Алания, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Алексей Татаев