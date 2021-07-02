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Игрок «Алании» Хубулов обматерил Касаткину за поражение на Уимблдоне

02 Июля 2021, 08:58,

Игрок владикавказской «Алании» Владимир Хубулов нецензурно выразился в личной переписке с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. Футболист оскорбил спортсменку после ее поражения от Елены Остапенко на Уимблдоне.

После завершения поединка Дарья разместила в своем инстаграм-аккаунте скрины полученных сообщений от футболиста, в которых он использовал нецензурную лексику.

«Вести с брейком 30:0 и *** [проиграть] матч», - написал Хубулов. Другие оскорбления Касаткина замазала.

«Вот такие джентльмены играют в футбол. ФК «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», - отреагировала теннисистка.

Напомним, что Касаткина проиграла Остапенко со счетом 1:6, 6:3, 6:8.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дарья Касаткина, Владимир Хубулов
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
02 Июля 2021, 09:19

Господа редакторы, вы не на того жалобу накатали :) Виноват Владимир, а не Арсен Хубулов! Читайте внимательнее!

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