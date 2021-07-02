Игрок «Алании» Хубулов обматерил Касаткину за поражение на Уимблдоне

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02 Июля 2021, 08:58,
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Игрок владикавказской «Алании» Владимир Хубулов нецензурно выразился в личной переписке с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. Футболист оскорбил спортсменку после ее поражения от Елены Остапенко на Уимблдоне.
После завершения поединка Дарья разместила в своем инстаграм-аккаунте скрины полученных сообщений от футболиста, в которых он использовал нецензурную лексику.
«Вести с брейком 30:0 и *** [проиграть] матч», - написал Хубулов. Другие оскорбления Касаткина замазала.
«Вот такие джентльмены играют в футбол. ФК «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», - отреагировала теннисистка.
Напомним, что Касаткина проиграла Остапенко со счетом 1:6, 6:3, 6:8.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Дарья Касаткина, Владимир Хубулов
Господа редакторы, вы не на того жалобу накатали :) Виноват Владимир, а не Арсен Хубулов! Читайте внимательнее!