Игрок «Алании» Хубулов обматерил Касаткину за поражение на Уимблдоне

Игрок владикавказской «Алании» Владимир Хубулов нецензурно выразился в личной переписке с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. Футболист оскорбил спортсменку после ее поражения от Елены Остапенко на Уимблдоне.

После завершения поединка Дарья разместила в своем инстаграм-аккаунте скрины полученных сообщений от футболиста, в которых он использовал нецензурную лексику.

«Вести с брейком 30:0 и *** [проиграть] матч», - написал Хубулов. Другие оскорбления Касаткина замазала.

«Вот такие джентльмены играют в футбол. ФК «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», - отреагировала теннисистка.

Напомним, что Касаткина проиграла Остапенко со счетом 1:6, 6:3, 6:8.