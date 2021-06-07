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Хохлов: «Ротор» отменил товарищеский матч, потому что у нас всего 10 полевых игроков»

07 Июня 2021, 21:44,

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов на клубном канале в YouTube поделился впечатлениями от начала работы в Волгограде.

- После встречи с руководством клуба и общения понял, что задачи у клуба самые высокие. И решать их есть с кем, есть амбиции у клуба, поэтому настроение боевое.

У нас, естественно, после отпуска задача восстановить функции игроков, заложить фундамент функциональной подготовки. Естественно, приходится корректировать, потому что была запланирована одна работа. Но поскольку не полный состав присутствует, приходится корректировать. Я думаю, что все-таки игроки будут добавляться, и мы вернемся к первоначальному плану, который был у нас.

Каждый день идет работа по поиску игроков, которые смогут усилить наш клуб. Я их жду каждый день, даже если ночью приедут, буду безумно счастлив, но не все от меня зависит, потому что есть переговоры, есть юридические моменты. Много чего, что в той или иной степени мешают их раннему появлению на сборах. Были запланированы две игры, 12 и 18 числа. 12 мы уже игру отменили, потому что в обойме всего 10 полевых игроков, и один из них только после операции. Мы просто физически не сможем эту игру провести, поэтому 12 игры не будет, а 18, надеюсь, наш состав пополнят игроки, и мы все-таки сыграем. Месяц  до начала чемпионата остался. Нам нужно успеть подготовить физически команду и сыграть футболистов между собой.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Дмитрий Хохлов
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