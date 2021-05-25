ФНЛ опубликовала календарь на новый сезон

Официальный сайт Футбольной Национальной Лиги опубликовал результаты собрания, в рамках которого функционеры определились с календарём на сезон 2021/22.

Первый тур ФНЛ 2021/22 начнётся 10 июля. До 27 ноября должно быть сыграно 25 туров, а весенняя часть первенства стартует шестого марта. Последние матчи чемпионата пройдут 21 мая 2022 года.

Уже 24 и 27 мая ФНЛ планирует провести переходные матчи в российскую Премьер-лигу, где третья и четвёртая команды первого дивизиона сразятся с 13 и 14 местом высшей лиги. В сезоне 2020/21 переходные игры были отменены, так как «Оренбург» не смог пройти процедуру лицензирования в РПЛ.