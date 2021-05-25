ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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ФНЛ опубликовала календарь на новый сезон

25 Мая 2021, 14:30,

Официальный сайт Футбольной Национальной Лиги опубликовал результаты собрания, в рамках которого функционеры определились с календарём на сезон 2021/22. 

Первый тур ФНЛ 2021/22 начнётся 10 июля. До 27 ноября должно быть сыграно 25 туров, а весенняя часть первенства стартует шестого марта. Последние матчи чемпионата пройдут 21 мая 2022 года. 

Уже 24 и 27 мая ФНЛ планирует провести переходные матчи в российскую Премьер-лигу, где третья и четвёртая команды первого дивизиона сразятся с 13 и 14 местом высшей лиги. В сезоне 2020/21 переходные игры были отменены, так как «Оренбург» не смог пройти процедуру лицензирования в РПЛ. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Фнл
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