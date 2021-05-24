«Оренбург» заявил, что увеличит вместимость арены, как того требует РФС для выхода в РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» не был допущен Российским футбольным союзом в российскую Премьер-лигу 2021//22, так как домашний стадион команды не соответствует требованиям. Главная проблема во вместимости - арена клуба РПЛ должна вмещать 10 тысяч человек, тогда как «Газовик» позволяет принять лишь 7500 зрителей.

На официальном сайте «Оренбурга» появилось заявление, в котором говорится о том, что клуб бросает идею судебных процессов против РФС, так как это отнимет силы и время, которое необходимо для подготовки к новому сезону ФНЛ, Также в обращении пообещали, что всё-таки расширят вместимость стадиона, чтобы больше не возникало проблем при аттестации в РПЛ.