ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«Оренбург» не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд

21 Мая 2021, 15:51,

По итогам футбольного сезона 2020/21 в Премьер-лигу из Футбольной национальной лиги вышли «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», которые заняли первое и третье места соответственно. Финишировавший вторым «Оренбург», а также четвертая команда ФНЛ, «Алания», не получили лицензии для участия в РПЛ. В случае с «Оренбургом» домашний стадион команды не соответствует нормам РПЛ. Клуб также проиграл апелляцию.

Ранее сообщалось о том, что серебряный призер ФНЛ был готов обратиться в Спортивный арбитражный суд. Но, по данным телеграм-канала «Мутко против», в «Оренбурге» передумали и намерены пробиться в РПЛ уже в следующем сезоне.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Оренбург
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