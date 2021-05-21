«Оренбург» не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд

По итогам футбольного сезона 2020/21 в Премьер-лигу из Футбольной национальной лиги вышли «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», которые заняли первое и третье места соответственно. Финишировавший вторым «Оренбург», а также четвертая команда ФНЛ, «Алания», не получили лицензии для участия в РПЛ. В случае с «Оренбургом» домашний стадион команды не соответствует нормам РПЛ. Клуб также проиграл апелляцию.

Ранее сообщалось о том, что серебряный призер ФНЛ был готов обратиться в Спортивный арбитражный суд. Но, по данным телеграм-канала «Мутко против», в «Оренбурге» передумали и намерены пробиться в РПЛ уже в следующем сезоне.