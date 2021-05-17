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Пиняев - об интересе «Барселоны»: «Созвонились с Месси, интересуется, что за суета»

17 Мая 2021, 13:15,

16-летний российский форвард Сергей Пиняев прокомментировал появившуюся информацию о своем возможном переходе в каталонскую «Барселону». В настоящий момент он является игроком клуба ФНЛ «Чертаново».

«Лео с утра СМИ прочитал, созвонились. Интересуется, что за суета», - гласит сообщение футболиста в «сторис» своего инстаграм-аккаунта.

Сегодня утром СМИ сообщили, что «сине-гранатовые» хотят подписать контракт с Пиняевым и отправить его в аренду в подмосковные «Химки».

В минувшем сезоне первенства ФНЛ Сергей сыграл 30 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси, Сергей Пиняев
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