Пиняев - об интересе «Барселоны»: «Созвонились с Месси, интересуется, что за суета»

16-летний российский форвард Сергей Пиняев прокомментировал появившуюся информацию о своем возможном переходе в каталонскую «Барселону». В настоящий момент он является игроком клуба ФНЛ «Чертаново».

«Лео с утра СМИ прочитал, созвонились. Интересуется, что за суета», - гласит сообщение футболиста в «сторис» своего инстаграм-аккаунта.

Сегодня утром СМИ сообщили, что «сине-гранатовые» хотят подписать контракт с Пиняевым и отправить его в аренду в подмосковные «Химки».

В минувшем сезоне первенства ФНЛ Сергей сыграл 30 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.