Испанский гранд хочет подписать российского нападающего

Российский форвард Сергей Пиняев, правами на которого владеет «Чертаново», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».

Источник сообщает, что заполучить талантливого футболиста хочет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» готовы подписать 16-летнего нападающего и отправить его для игровой практики в «Химки».

Контракт Пиняева с «Чертаново» рассчитан до конца 2022 года. В минувшем розыгрыше первенства ФНЛ футболист провел 30 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и три ассиста.

Напомним, что Сергей два раза ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед».