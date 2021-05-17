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Испанский гранд хочет подписать российского нападающего

17 Мая 2021, 10:15,

Российский форвард Сергей Пиняев, правами на которого владеет «Чертаново», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».

Источник сообщает, что заполучить талантливого футболиста хочет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» готовы подписать 16-летнего нападающего и отправить его для игровой практики в «Химки».

Контракт Пиняева с «Чертаново» рассчитан до конца 2022 года. В минувшем розыгрыше первенства ФНЛ футболист провел 30 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и три ассиста.

Напомним, что Сергей два раза ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Сергей Пиняев
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Комментарии (4)
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1
Шарипов Тахир
17 Мая 2021, 11:36

А мне странно как-то. Если парень талантливый, то почему его не примечают российские клубы? Я понимаю, что быть на драфте Барселоны это очень круто, но где же российские скауты. Что российским клубам не нужны сильные игроки?

0
ARTUR
17 Мая 2021, 11:59

более странным выглядит его два вояжа в МЮ и тишина .... я видел как он катает мячик со сверстниками , ну на фоне их он выглядит достаточно неплохо , но не более , просто любят в России очень раздувать из ничего , я думаю что будь у него перспективы хорошие то МЮ бы его урвал давно . И ты прав , уже какой нибудь Селюк или как их там уже загреб бы его под свое крыло ...

0
Zenituwka
17 Мая 2021, 12:20

В МЮ о нем только самые замечательные отзывы. Просто в Англию не так просто забрать несовершеннолетнего пацана. Куча преград. МЮ его ведёт и насколько я понял ждут его 18 лет. Кто занимается его делами мы тоже не знаем. Но кто-то есть, иначе такого движения у игрока бы не было. Очевидно ни сам парень, ни его представители не заинтересованы в РПЛ и метят в Европу. Если Барса его заберёт сейчас, то есть шанс сделать из него большого масштаба звезду.

0
Spirit
17 Мая 2021, 11:26

Удачи парню!

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