Сергеев – о рекорде: «Для меня это не важно»

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05 Мая 2021, 17:21,
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о своем рекорде по количеству голов за один сезон ФНЛ.
«Для меня это не важно, важно, что команда заняла первое место, а голы – второстепенны», - цитирует Сергеева ТАСС.
25-летний российский нападающий забил 39 голов в 40 матчах нынешнего сезона ФНЛ. Контракт Сергеева с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, он перешёл в «Крылья Советов» в августе из «Торпедо», сумма трансфера составила порядка 200 тысяч евро.
Напомним, что «Крылья Советов» гарантировали себе первое место в ФНЛ и сыграют в российской Премьер-лиге в следующем сезоне.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Крылья Советов, Иван Сергеев
Я думаю многие клубы захотят его выкупить к предстоящему сезону.