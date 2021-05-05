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Сергеев – о рекорде: «Для меня это не важно»

05 Мая 2021, 17:21,

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о своем рекорде по количеству голов за один сезон ФНЛ.

«Для меня это не важно, важно, что команда заняла первое место, а голы – второстепенны», - цитирует Сергеева ТАСС.

25-летний российский нападающий забил 39 голов в 40 матчах нынешнего сезона ФНЛ. Контракт Сергеева с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, он перешёл в «Крылья Советов» в августе из «Торпедо», сумма трансфера составила порядка 200 тысяч евро.

Напомним, что «Крылья Советов» гарантировали себе первое место в ФНЛ и сыграют в российской Премьер-лиге в следующем сезоне.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Крылья Советов, Иван Сергеев
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Комментарии (1)
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Zenituwka
05 Мая 2021, 17:25

Я думаю многие клубы захотят его выкупить к предстоящему сезону.

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