​«Томь» разгромила «Чайку» и сократила отставание от «зоны жизни»

«Томь» рассчитывает сохранить прописку в ФНЛ. В среду команда Александра Кержакова в родных стенах разгромила «Чайку» - 3:0. Авторами результативных ударов стали Иван Лапшов, Кирилл Косарев и Максим Дмитриев.

Отставание томской команды от «зоны жизни» сократилось до пяти очков, но конкуренты свои матчи проведут позже.

На выходных «Томи» предстоит сыграть против борющегося за возвращение в Премьер-лигу «Оренбурга» на выезде. Турнирная ситуация обязывает команду Александра Кержакова играть на победу в гостях у фаворита.