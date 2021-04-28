​«Томь» разгромила «Чайку» и сократила отставание от «зоны жизни»

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28 Апреля 2021, 16:22,
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«Томь» рассчитывает сохранить прописку в ФНЛ. В среду команда Александра Кержакова в родных стенах разгромила «Чайку» - 3:0. Авторами результативных ударов стали Иван Лапшов, Кирилл Косарев и Максим Дмитриев.
Отставание томской команды от «зоны жизни» сократилось до пяти очков, но конкуренты свои матчи проведут позже.
На выходных «Томи» предстоит сыграть против борющегося за возвращение в Премьер-лигу «Оренбурга» на выезде. Турнирная ситуация обязывает команду Александра Кержакова играть на победу в гостях у фаворита.
Протокол игры
|(1:0) Лапшов Иван 19'
|(2:0) Косарев Кирилл 49'
|(3:0) Дмитриев Максим II 69'
Конюхов Евгений • Пенчиков Даниил • Синяк Антон 76' ( Денисов Виталий ( 76' ) • 88'Сакович Александр • Зуев Илья • Лапшов Иван • Талалай Денис • Симонян Артём 76' ( Андреев Иван ( 76') • Кривцов Никита 82' ( Мильдзихов Давид ( 82') • Эннин Ричи 60' ( Дмитриев Максим II ( 60') • Косарев Кирилл 65' ( Файзуллин Дэнис ( 65')
Запасные: Леонов Олег • Арапов Дмитрий • Давыдов Денис • Цикаридзе Тенгиз • Зубчихин Никита • Евсеев Павел
Филиппов Михаил • Ужгин Матвей • Пискунов Антон • Хозин Владимир 52' ( Хайруллов Радик ( 52' ) • 90'Гаджибеков Али • Леонтьев Игорь 34' ( Бородин Дмитрий II ( 34') • Олейников Иван • Алейников Василий • Капленко Никита 33' 61' ( Володкин Пётр ( 61') • Гарновский Мераб 65' ( Хохлачёв Александр ( 65') • Савичев Константин 59' 74' ( Глушков Никита Сергеевич ( 74')
Запасные: Карташов Дмитрий • Морозов Виктор • Парадин Игорь • Юнусов Руслан
28 апреля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Томь, Чайка