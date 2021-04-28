ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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​«Томь» разгромила «Чайку» и сократила отставание от «зоны жизни»

28 Апреля 2021, 16:22,

«Томь» рассчитывает сохранить прописку в ФНЛ. В среду команда Александра Кержакова в родных стенах разгромила «Чайку» - 3:0. Авторами результативных ударов стали Иван Лапшов, Кирилл Косарев и Максим Дмитриев. 

Отставание томской команды от «зоны жизни» сократилось до пяти очков, но конкуренты свои матчи проведут позже.

На выходных «Томи» предстоит сыграть против борющегося за возвращение в Премьер-лигу «Оренбурга» на выезде. Турнирная ситуация обязывает команду Александра Кержакова играть на победу в гостях у фаворита.

Протокол игры  
Томь 3:0 Чайка
(1:0) Лапшов Иван 19'    
(2:0) Косарев Кирилл 49'    
(3:0) Дмитриев Максим II 69'    
Конюхов Евгений Пенчиков Даниил Синяк Антон   76' (Денисов Виталий (   76'   88') Сакович Александр Зуев Илья Лапшов Иван Талалай Денис Симонян Артём   76' (Андреев Иван (   76') Кривцов Никита   82' (Мильдзихов Давид (   82') Эннин Ричи   60' (Дмитриев Максим II (   60') Косарев Кирилл   65' (Файзуллин Дэнис (   65')
Запасные: Леонов Олег Арапов Дмитрий Давыдов Денис Цикаридзе Тенгиз Зубчихин Никита Евсеев Павел
Филиппов Михаил Ужгин Матвей Пискунов Антон Хозин Владимир   52' (Хайруллов Радик (   52'   90') Гаджибеков Али Леонтьев Игорь   34' (Бородин Дмитрий II (   34') Олейников Иван Алейников Василий Капленко Никита   33'   61' (Володкин Пётр (   61') Гарновский Мераб   65' (Хохлачёв Александр (   65') Савичев Константин   59'   74' (Глушков Никита Сергеевич (   74')
Запасные: Карташов Дмитрий Морозов Виктор Парадин Игорь Юнусов Руслан
28 апреля.

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Томь, Чайка
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