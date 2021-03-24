ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«Оренбург» победил в Калининграде в центральном матче тура

24 Марта 2021, 22:31,

«Балтика» с «Оренбургом» провели центральный матч 32-го тура ФНЛ. Вторая команда лиги на выезде забила два мяча еще в первом тайме (Денис Ткачук и Александр Нойок). Калининградцы вернули интригу после гола Ильнура Альшина на 70-й минуте, но не смогли набрать очки.

«Оренбург» потеснил «Нижний Новгород» со второй строчки, «Балтика» шестая после того, как оборвалась ее победная серия.

Протокол игры  
Балтика 1:2 Оренбург
    2' Ткачук Денис (0:1)
    40' Нойок Александр (0:2)
(1:2) Альшин Ильнур 70'    
Латышонок Евгений Дудиев Аслан   28'   46' (Маклаков Иван (   46') Мещанинов Артём   35'   46' (Юрганов Игорь (   46') Тишкин Максим Ковалёв Константин Кузьмин Максим Казаев Ян   25' (Шаваев Алихан (   25'   46') Кашчелан Младен   45'   77' (Маркин Михаил (   77') Альшин Ильнур   39' Маркович Мирослав   12'   46' (Аллеф де Андраде (   46') Гелоян Ишхан
Запасные: Лазарев Владислав Джамилов Султан Демьянов Виктор Плетнёв Дмитрий Волк Давид Валенсия Хуан
Климович Андрей Смирнов Александр   9'   87' (Масловский Александр (   87') Аюпов Тимур Сиваков Михаил   67' Ойеволе Адессойе   38' (Гойкович Ренато (   38') Малых Андрей Миронов Алексей   90' (Прудников Николай (   90') Нойок Александр   40' Фамейе Джоэль   77' (Козлов Андрей (   77') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич   30'   90' (Воробьёв Илья (   90') Ткачук Денис   64'
Запасные: Палиенко Максим Гошев Евгений Бреев Сергей Нестеров Александр Эктов Александр Мамин Артём Скворцов Алексей
24 марта.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Оренбург, Балтика
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