«Оренбург» победил в Калининграде в центральном матче тура

«Балтика» с «Оренбургом» провели центральный матч 32-го тура ФНЛ. Вторая команда лиги на выезде забила два мяча еще в первом тайме (Денис Ткачук и Александр Нойок). Калининградцы вернули интригу после гола Ильнура Альшина на 70-й минуте, но не смогли набрать очки.

«Оренбург» потеснил «Нижний Новгород» со второй строчки, «Балтика» шестая после того, как оборвалась ее победная серия.