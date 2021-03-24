«Оренбург» победил в Калининграде в центральном матче тура

|
24 Марта 2021, 22:31,
|
|
«Балтика» с «Оренбургом» провели центральный матч 32-го тура ФНЛ. Вторая команда лиги на выезде забила два мяча еще в первом тайме (Денис Ткачук и Александр Нойок). Калининградцы вернули интригу после гола Ильнура Альшина на 70-й минуте, но не смогли набрать очки.
«Оренбург» потеснил «Нижний Новгород» со второй строчки, «Балтика» шестая после того, как оборвалась ее победная серия.
Протокол игры
|2' Ткачук Денис (0:1)
|40' Нойок Александр (0:2)
|(1:2) Альшин Ильнур 70'
Латышонок Евгений • Дудиев Аслан 28' 46' ( Маклаков Иван ( 46') • Мещанинов Артём 35' 46' ( Юрганов Игорь ( 46') • Тишкин Максим • Ковалёв Константин • Кузьмин Максим • Казаев Ян 25' ( Шаваев Алихан ( 25' ) • 46'Кашчелан Младен 45' 77' ( Маркин Михаил ( 77') • Альшин Ильнур • 39'Маркович Мирослав 12' 46' ( Аллеф де Андраде ( 46') • Гелоян Ишхан
Запасные: Лазарев Владислав • Джамилов Султан • Демьянов Виктор • Плетнёв Дмитрий • Волк Давид • Валенсия Хуан
Климович Андрей • Смирнов Александр 9' 87' ( Масловский Александр ( 87') • Аюпов Тимур • Сиваков Михаил • 67'Ойеволе Адессойе 38' ( Гойкович Ренато ( 38') • Малых Андрей • Миронов Алексей 90' ( Прудников Николай ( 90') • Нойок Александр • 40'Фамейе Джоэль 77' ( Козлов Андрей ( 77') • Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 30' 90' ( Воробьёв Илья ( 90') • Ткачук Денис 64'
Запасные: Палиенко Максим • Гошев Евгений • Бреев Сергей • Нестеров Александр • Эктов Александр • Мамин Артём • Скворцов Алексей
24 марта.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Оренбург, Балтика