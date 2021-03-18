​Дьяков ушёл из второй команды «Спартака»

«Спартак» посредством своего официального сайта объявил об уходе из второй команды тридцатидвухлетнего защитника Виталия Дьякова. Ранее он был исключён из заявки «Спартака-2» на сезон.

Виталий Дьяков выступал за «Спартак-2» с февраля 2020 года. В тридцати поединках за вторую команду «красно-белых» защитник записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.

После тридцати сыгранных туров нынешнего сезона «Спартак-2» располагается на пятнадцатой позиции в турнирной таблице первенства ФНЛ.