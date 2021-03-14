Игнашевич и «Торпедо»: просуществует ли этот союз до апреля

Московское «Торпедо» достаточно странная команда. «Автозаводцы» непременно считаются фаворитами первенства ФНЛ, но каждый раз от выхода в РПЛ их останавливают внешние факторы. В прошлом сезоне им стал коронавирус, который привёл к досрочному завершению сезона во второй по значимости лиге России.

Разговоры о том, что руководство «Торпедо» не ставит задачи выхода в РПЛ в связи с отсутствием финансирования ходят постоянно. Так или иначе, но с ноября прошлого года «автозаводцы» набрали всего два очка. Серия неудач из пяти матчей выбила «Торпедо» из ТОП-4 лиги, повесив над головой наставника Сергея Игнашевича дамоклов меч. Получится ли у экс-капитана сборной России «вытащить» москвичей из кризиса или тренеру стоит начать поиск новой работы?

Игнашевич встал у руля «Торпедо» в июне 2019-го года. Однако, не имея необходимой тренерской лицензии, де-юре наставником автозаводцев считался Николай Савичев. В сезоне 2019/2020 «чёрно-белые» только вернулись в ФНЛ, а поклонникам клуба уже хотелось большего. К тому же сам приход Игнашевича на пост главного тренера клуба вызывал немало споров. Его предшественник Игорь Колыванов с задачей повышения в классе справился блестяще, но предложения по новому контракту почему-то не получил.

Взамен имеющего опыт работы с молодёжной сборной России и клубом РПЛ был приглашён человек, который только «вчера» завершил карьеру игрока и менее года работал тренером в ЦСКА. Игнашевичу повезло, что у него были «торпедовские» корни. Под руководством Виктора Шустикова он начинал свою профессиональную карьеру. Но хитрые переплетения семейных историй не впечатлили фанатов «автозаводцев». Уже в своём первом обращении к Игнашевичу они предупредили начинающего тренера об отсутствии права на ошибку. С тех пор, разговоры с болельщиками «Торпедо» стали постоянным явлением. Во время бушевавшего коронавируса Сергей Николаевич встречался с поклонниками даже в Zoom.

Каждый раз Игнашевич пытается убедить фанатов в том, что всё хорошо. Упирает наставник «автозаводцев» на неплохое качество игры. Даже в Оренбурге, где хозяева одержали победу 3:0, Сергей Николаевич видит только положительные элементы в игре. Конечно, все могло развернуться в сторону «автозаводцев», реализуй Лебеденко пенальти, но… Неудачи начались в конце ноября прошлого года. В активе у рулевого «Торпедо» была зимняя пауза, за которую москвичи пополнились шестью игроками, укрепив позиции в каждой из линий. Трое сразу же стали игроками основного состава, но им не хватает сыгранности с остальными партнёрами по команде. Перестал «отрабатывать» в атаке Калмыков. Рослый форвард отметился только одним результативным действием в трёх матчах второй части сезона ФНЛ.

В целом, «Торпедо» не показывает стабильной игры на протяжении всего сезона. Команда неудачно начала первенство 2020/2021, одержал первую победу в четвёртом туре. Затем был небольшой «провал» в сентябре, не увеличившийся до трёх матчей только по причине технической победы над болевшим в то время «Енисеем». Потеря очков перед завершением первой части сезона объясняется усталостью основных возрастных игроков. На старте второй части сезона неудачи могут быть объяснены несыгранностью новобранцев и необходимостью наличия отменной физической формы, которой у «Торпедо» нет опять же по причине их возрастного состава. Игнашевич умеет перестраиваться и мобильно исправлять ситуацию. Уже в ближайших турах Сергею Николаевичу предстоит вновь активизироваться и проявить свои лучшие умения, иначе вопрос с борьбой за попадание в стыковые матчи можно считать закрытым.

Константин Лицин