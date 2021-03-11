​«Спартак-2» снова принял Бушманов

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11 Марта 2021, 18:05,
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На официальном сайте «Спартака» появилась информация о назначении тренером второй команды Евгения Бушманова. На тренерском мостике «Спартака-2» сорокадевятилетний специалист сменил Романа Пилипчука.
Евгений Бушманов уже возглавлял «Спартак-2» с лета 2013 года по январь 2017 года, проведя за этот период сто двадцать один матч с командой. Под руководством Бушманова вторая команда «красно-белых» вышла в ФНЛ и занимала там пятое место, что является лучшим результатом «Спартака-2» на сегодняшний день.
На текущий момент в первенстве ФНЛ «Спартак-2» располагается лишь на пятнадцатой позиции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак-2, Евгений Бушманов