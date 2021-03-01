Кем пополнились и усилились клубы ФНЛ в трансферное окно 2020-2021

Трансферное окно в ФНЛ закрылось. Традиционно все главные переходы завершились в последний день. Как и кем усилились клубы второго по значимости дивизиона России? Об этой в этой статье.

Самый необычный трансфер

В верхней части турнирной таблицы жарко. Первый тур второй части, состоявшийся в последний зимний месяц, внёс ещё больше вопросов в споры о выходе в РПЛ. Текущий лидер лиги «Крылья Советов» расстались лишь с молдавским полузащитником Гынсарем, который вернулся на родину в клуб «Милсами» (третье место в высшей лиги Молдавии). На его место в середине поля был приобретён Ефремов из «Урала» и Рикарду Алвеш, который в последнее время защищал цвета «Оренбурга». Любопытно будет последить за защитником Дмитрием Прищепой. За 19-летнего защитника Самаре пришлось раскошелиться почти на 130 тыс.евро. Одним из самых необычных трансферов лиги стало включение в заявку игроков Сергея Корниленко. «Крылья Советов» хотят официально проводить своего лидера, обещая осуществить прощальный матч 37-летнему белорусу в мае.

Аренда – выход из любой ситуации

Сегодня многие клубы ФНЛ живут по средствам. Даже лидеры. «Нижний Новгород» из четырёх своих трансферов на вход три осуществил в рамках «аренды». Берковский ещё несколько месяцев назад выступал за «Торпедо», а сегодня является игроком «Локомотива». Однако с ходу пробиться в старт «железнодорожников» сложно, поэтому 20-летний полузащитник отправился доказывать свою состоятельность в «Нижний Новгород». Кроме того, клуб пополнил гвинейский форвард Янсане и грузинский защитник Гогличидзе из «Краснодара». Не отстал от конкурентов и «Оренбург». В клуб вернулся Адейссойе «блудный сын» Ойеволе Ойетунджинович, взятый в аренду из «Тамбова». При этом коллектив Марцела Лички отдал в аренду Чуканова («Велес»), Криворучко («Тюмень») и Бидловского («Акрон»). Не забыли оренбуржцы вложить и 100 тыс.евро в своё усиление: Масловский (15 тыс.евро) и Воробьёв (85 тыс.евро) однозначно позволят улучшить игру в обороне и атаке. Особенно много ждут от Воробьёва, который является вторым бомбардиров лиги.

Самый дорогой

Тратить деньги в нашем «футбольном подземелье» не любят. Особенно в нынешние времена. Больше всех в зимнее трансферное окно заработали представители «Краснодара-2». Голкипер Денис Адамов имеет два матча в активе за основную команду. Однако большую часть карьеры он провёл в «Краснодаре-2». Ждём его появление в РПЛ. Не случайно же «Сочи» заплатил за 23-летнего голкипера 330 тыс.евро. «СКА-Хабаровск» получил 160 тыс.евро путём продажи полузащитника Гаджимурадова в «Урал». Следом идёт уже упомянутый Прищепа, перебравшийся из «Минска» в «Крылья Советов» (130 тыс.евро). Красноярский «Енисей» заработал 110 тыс.евро за счёт продажи защитника Рукаса в «Ростов».

Полное обновление

Достаточно часто в ФНЛ в период трансферного окна клубы практически полностью обновляют состав. Чаще всего это связано с приходом нового главного тренера. Иной раз с необходимостью «перетряхнуть» игру или сменой собственника. В прошедшее трансферное окно подобной опцией воспользовалось не так много клубов.

Заметно обновился «Акрон». В тольяттинском клубе по ходу сезона сменился главный тренер. В результате, 12 новых игроков сменили 12 старых. Среди новобранцев стоит выделить голкипера Синицына, который временами был заметен в «Краснодаре». Пятерых игроков «Акрон» отпустил в статусе «свободный агент». Александр Кержаков начал «перестраивать» «Томь» под себя. 8 на 10. Такой размен у томского клуба. Среди новобранцев голкипер Конюхов из «Торпедо» и полузащитник Вадим Афонин из «Оренбурга». Троих игроков «Томь» отпустила в «свободное плавание». Среди них можно выделить Маркса Ленина, который так и не дебютировал в Тольятти. «Велес» пополнился восьмерыми игроками, расставшись с девятью игроками. Главная потеря – Максименко. Полузащитник, наверняка, укрепит среднюю линию «Урала». Ему достойной заменой должен стать Андре Чуканов из «Оренбурга».

В целом, в этот раз клубы ФНЛ выступили достаточно консервативно. Засилие иностранцев, как это было осенью, нет. Очевидно, что лучше поберечь бюджет и взять качественного россиянина, нежели приглашать ноунейма из неоткуда.

Константин Лицин