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«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Корниленко

27 Февраля 2021, 12:34,

Самарские «Крылья Советов» отрапортовали о подписании опытного форварда Сергея Корниленко. Примечательно, что 37-летний белорус занимает пост спортивного директора клуба.

«Спортивный директор Сергей Корниленко подписал последнего новичка команды в это трансферное окно. Им стал известный белорусский форвард, ранее уже выступавший за наш клуб», - гласит сообщение пресс-службы клуба в «Твиттере».

Корниленко внесен в заявку самарского коллектива на вторую половину сезона первенства ФНЛ. Форвард получил 12-й номер. Сергей проведет прощальный поединок, появившись на поле в одном из матчей турнира.

«Крылья Советов» претендуют на выход в Премьер-лигу. После 26 туров самарская команда занимает второе место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Крылья Советов, Сергей Корниленко
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Комментарии (1)
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0
Andreas
27 Февраля 2021, 13:17

должны выходить в РПЛ

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