«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Корниленко

Самарские «Крылья Советов» отрапортовали о подписании опытного форварда Сергея Корниленко. Примечательно, что 37-летний белорус занимает пост спортивного директора клуба.

«Спортивный директор Сергей Корниленко подписал последнего новичка команды в это трансферное окно. Им стал известный белорусский форвард, ранее уже выступавший за наш клуб», - гласит сообщение пресс-службы клуба в «Твиттере».

Корниленко внесен в заявку самарского коллектива на вторую половину сезона первенства ФНЛ. Форвард получил 12-й номер. Сергей проведет прощальный поединок, появившись на поле в одном из матчей турнира.

«Крылья Советов» претендуют на выход в Премьер-лигу. После 26 туров самарская команда занимает второе место в турнирной таблице.