«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Корниленко

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27 Февраля 2021, 12:34,
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Самарские «Крылья Советов» отрапортовали о подписании опытного форварда Сергея Корниленко. Примечательно, что 37-летний белорус занимает пост спортивного директора клуба.
«Спортивный директор Сергей Корниленко подписал последнего новичка команды в это трансферное окно. Им стал известный белорусский форвард, ранее уже выступавший за наш клуб», - гласит сообщение пресс-службы клуба в «Твиттере».
Корниленко внесен в заявку самарского коллектива на вторую половину сезона первенства ФНЛ. Форвард получил 12-й номер. Сергей проведет прощальный поединок, появившись на поле в одном из матчей турнира.
«Крылья Советов» претендуют на выход в Премьер-лигу. После 26 туров самарская команда занимает второе место в турнирной таблице.
Спортивный директор @fckssamara Сергей Корниленко подписал последнего новичка нашей команды в это трансферное окно. Им стал известный белорусский форвард, ранее уже выступавший за наш клуб pic.twitter.com/HLEQn3PFik— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 27, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Крылья Советов, Сергей Корниленко
должны выходить в РПЛ