​Файзулин стал спортивным директором «Акрона»

Виктор Файзулин занял должность спортивного директора «Акрона». 34-летний функционер уже приступил к выполнению своих обязанностей в клубе из Тольятти, о чём сообщается на клубном сайте.

Файзулин повесил бутсы на гвоздь летом 2018 года после десяти с половиной лет в качестве футболиста «Зенита». За этот период Виктор сыграл за «сине-бело-голубых» более двухсот матчей, забил двадцать шесть голов и отдал двадцать восемь голевых передач. Файзулин провёл двадцать четыре игры за сборную России, отличившись четырьмя голами.

«Акрон» является представителем ФНЛ. После двадцати шести туров команда занимает девятнадцатое место в турнирной таблице.