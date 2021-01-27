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​Файзулин стал спортивным директором «Акрона»

27 Января 2021, 23:58,

Динамо Москва

Виктор Файзулин занял должность спортивного директора «Акрона». 34-летний функционер уже приступил к выполнению своих обязанностей в клубе из Тольятти, о чём сообщается на клубном сайте.

Файзулин повесил бутсы на гвоздь летом 2018 года после десяти с половиной лет в качестве футболиста «Зенита». За этот период Виктор сыграл за «сине-бело-голубых» более двухсот матчей, забил двадцать шесть голов и отдал двадцать восемь голевых передач. Файзулин провёл двадцать четыре игры за сборную России, отличившись четырьмя голами.

«Акрон» является представителем ФНЛ. После двадцати шести туров команда занимает девятнадцатое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Виктор Файзулин, Акрон
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