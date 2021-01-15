Довбня стал игроком «Торпедо»

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15 Января 2021, 11:59,
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33-летний вратарь Александр Довбня, покинувший волгоградский «Ротор», продолжит карьеру в ФНЛ. Опытный голкипер перебрался в московское «Торпедо», об этом рапортует пресс-служба клуба.
«Рады приветствовать Александра в «Торпедо». Не сомневаюсь, что Александр быстро вольется в коллектив и принесет пользу нашему клубу», - сказал глава селекционной службы клуба Максим Ляпин.
Стороны заключили трудовое соглашение до лета 2022-го года с возможностью пролонгации. В составе «автозаводцев» Александр будет выступать под номером 39.
В текущем сезоне РПЛ Довбня провел шесть поединков, в которых пропустил восемь голов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Торпедо Москва, Александр Довбня