Довбня стал игроком «Торпедо»

33-летний вратарь Александр Довбня, покинувший волгоградский «Ротор», продолжит карьеру в ФНЛ. Опытный голкипер перебрался в московское «Торпедо», об этом рапортует пресс-служба клуба.

«Рады приветствовать Александра в «Торпедо». Не сомневаюсь, что Александр быстро вольется в коллектив и принесет пользу нашему клубу», - сказал глава селекционной службы клуба Максим Ляпин.

Стороны заключили трудовое соглашение до лета 2022-го года с возможностью пролонгации. В составе «автозаводцев» Александр будет выступать под номером 39.

В текущем сезоне РПЛ Довбня провел шесть поединков, в которых пропустил восемь голов.