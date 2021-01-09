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Гранат переходит в «Торпедо»

09 Января 2021, 11:59,

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33-летний защитник Владимир Гранат близок к трансферу в московское «Торпедо», об этом рапортует пресс-служба клуба. В настоящий момент опытный футболист проходит медицинский осмотр.

Отметим, что девятого января столичный коллектив отправился на первый зимний тренировочный сбор. Он пройдет на юге России и продлится до 21-го января.

Последним место работы Владимира был казанский «Рубин», который он покинул летом прошлого года в связи с истечением срока трудового соглашения.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Гранат провел 14 поединков, в которых получил три желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Торпедо Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Владимир Гранат
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