Гранат переходит в «Торпедо»

33-летний защитник Владимир Гранат близок к трансферу в московское «Торпедо», об этом рапортует пресс-служба клуба. В настоящий момент опытный футболист проходит медицинский осмотр.

Отметим, что девятого января столичный коллектив отправился на первый зимний тренировочный сбор. Он пройдет на юге России и продлится до 21-го января.

Последним место работы Владимира был казанский «Рубин», который он покинул летом прошлого года в связи с истечением срока трудового соглашения.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Гранат провел 14 поединков, в которых получил три желтые карточки.