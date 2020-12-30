ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Нефтехимик» сообщил об отставке главного тренера

30 Декабря 2020, 12:20,

Евро-Футбол.Ру

Нижнекамский «Нефтехимик» объявил об отставке Юрия Уткульбаева с поста наставника команды.

«По итогам встречи с руководством клуба было принято решение о расторжении контракта по согласию сторон. Мы ценим все, что Юрий Анварович сделал для нас и желаем ему всего наилучшего», - гласит сообщение клуба в «Инстаграме».

Под руководством Уткульбаева нижнекамская команда сыграла 123 поединка, в которых отпраздновала 64 победы.

В нынешнем сезоне первенства ФНЛ «Нефтехимик» провел 26 поединков, набрав 40 баллов. В настоящий момент коллектив располагается на восьмом месте в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Нефтехимик, Юрий Уткульбаев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола