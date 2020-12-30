«Нефтехимик» сообщил об отставке главного тренера

Нижнекамский «Нефтехимик» объявил об отставке Юрия Уткульбаева с поста наставника команды.

«По итогам встречи с руководством клуба было принято решение о расторжении контракта по согласию сторон. Мы ценим все, что Юрий Анварович сделал для нас и желаем ему всего наилучшего», - гласит сообщение клуба в «Инстаграме».

Под руководством Уткульбаева нижнекамская команда сыграла 123 поединка, в которых отпраздновала 64 победы.

В нынешнем сезоне первенства ФНЛ «Нефтехимик» провел 26 поединков, набрав 40 баллов. В настоящий момент коллектив располагается на восьмом месте в турнирной таблице.