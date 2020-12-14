ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Игнашевич: «Торпедо» постарается исправить все ошибки и попасть в РПЛ»

14 Декабря 2020, 12:19,

ВКонтакте

Рулевой московского «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался о трансферной кампании на январь, а также рассказал о целях команды.

«Задачи «выйти - кровь из носа в РПЛ» не стоит. Летом все поменялось, мы не укреплялись под эту задачу. Постараемся во второй части сезона исправить все ошибки, укрепиться и все-таки попасть в РПЛ», - приводит слова специалиста пресс-служба столичного клуба.

«Торпедо» набрало 53 очка по итогам 26 туров первенства ФНЛ. Московский коллектив располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.

Следующий поединок «автозаводцы» проведут 27-го февраля против «СКА-Хабаровска».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Торпедо Москва, Сергей Игнашевич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола