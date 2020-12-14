Игнашевич: «Торпедо» постарается исправить все ошибки и попасть в РПЛ»

Рулевой московского «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался о трансферной кампании на январь, а также рассказал о целях команды.

«Задачи «выйти - кровь из носа в РПЛ» не стоит. Летом все поменялось, мы не укреплялись под эту задачу. Постараемся во второй части сезона исправить все ошибки, укрепиться и все-таки попасть в РПЛ», - приводит слова специалиста пресс-служба столичного клуба.

«Торпедо» набрало 53 очка по итогам 26 туров первенства ФНЛ. Московский коллектив располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.

Следующий поединок «автозаводцы» проведут 27-го февраля против «СКА-Хабаровска».