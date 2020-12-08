ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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Представлен новый логотип ФНЛ

08 Декабря 2020, 12:07,

Евро-Футбол.Ру

Футбольная национальная лига посредством своего официального «Твиттера» сообщила о смене эмблемы. Теперь на логотипе второго по уровню дивизиона российского футбола изображен силуэт футболиста, играющего головой.

«Сегодня мы представляем новый логотип, более современный и отвечающий актуальным тенденциям и вкусам фирменный стиль», - гласит сообщение ФНЛ.

В настоящий момент в первенстве ФНЛ команды сыграли 26 туров. С 58 очками «Нижний Новгород» лидирует в турнирной таблице. Вторыми идут самарские «Крылья Советов», набравшие 55 баллов. Топ-3 замыкает «Оренбург» с 54 очками.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фнл
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