Представлен новый логотип ФНЛ

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08 Декабря 2020, 12:07,
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Футбольная национальная лига посредством своего официального «Твиттера» сообщила о смене эмблемы. Теперь на логотипе второго по уровню дивизиона российского футбола изображен силуэт футболиста, играющего головой.
«Сегодня мы представляем новый логотип, более современный и отвечающий актуальным тенденциям и вкусам фирменный стиль», - гласит сообщение ФНЛ.
В настоящий момент в первенстве ФНЛ команды сыграли 26 туров. С 58 очками «Нижний Новгород» лидирует в турнирной таблице. Вторыми идут самарские «Крылья Советов», набравшие 55 баллов. Топ-3 замыкает «Оренбург» с 54 очками.
Друзья,— ФНЛ (@FNLeague) December 8, 2020
Сегодня мы представляем новый логотип и новый, более современный и отвечающий актуальным тенденциям и вкусам фирменный стиль Футбольной Национальной Лиги. pic.twitter.com/pfQ7JDGc0R
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фнл