Представлен новый логотип ФНЛ

Футбольная национальная лига посредством своего официального «Твиттера» сообщила о смене эмблемы. Теперь на логотипе второго по уровню дивизиона российского футбола изображен силуэт футболиста, играющего головой.

«Сегодня мы представляем новый логотип, более современный и отвечающий актуальным тенденциям и вкусам фирменный стиль», - гласит сообщение ФНЛ.

В настоящий момент в первенстве ФНЛ команды сыграли 26 туров. С 58 очками «Нижний Новгород» лидирует в турнирной таблице. Вторыми идут самарские «Крылья Советов», набравшие 55 баллов. Топ-3 замыкает «Оренбург» с 54 очками.