ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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Журналист Карпов сообщил об уходе Ефремова с поста президента ФНЛ

07 Декабря 2020, 12:41,

Евро-Футбол.Ру

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил об уходе с занимаемой должности, об этом отрапортовал в своем «Телеграме» известный журналист Иван Карпов.

Ефремов занимал руководящую должность с декабря 2010-го года. В прошлом сезоне в связи с пандемией коронавирусной инфекции сезон в ФНЛ не был доигран, а путевки в элитный дивизион получили клубы, занимавшие лидирующие позиции на момент приостановки.

В нынешнем сезоне первенства первое место занимает «Нижний Новгород», набравший 58 баллов. На второй позиции располагаются самарские «Крылья Советов», а топ-3 замыкает «Оренбург».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фнл, Игорь Ефремов, иван карпов
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