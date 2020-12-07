Журналист Карпов сообщил об уходе Ефремова с поста президента ФНЛ

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07 Декабря 2020, 12:41,
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Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил об уходе с занимаемой должности, об этом отрапортовал в своем «Телеграме» известный журналист Иван Карпов.
Ефремов занимал руководящую должность с декабря 2010-го года. В прошлом сезоне в связи с пандемией коронавирусной инфекции сезон в ФНЛ не был доигран, а путевки в элитный дивизион получили клубы, занимавшие лидирующие позиции на момент приостановки.
В нынешнем сезоне первенства первое место занимает «Нижний Новгород», набравший 58 баллов. На второй позиции располагаются самарские «Крылья Советов», а топ-3 замыкает «Оренбург».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фнл, Игорь Ефремов, иван карпов