Фамейе почтил память Марадоны, выполнив легендарную разминку аргентинца перед матчем с «Крыльями Советов» (видео)

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29 Ноября 2020, 20:44,
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Нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе выполнил легендарную разминку Диего Марадоны перед матчем с «Крыльями Советов» (2:1). Таким образом, ганский футболист почтил память аргентинца.
Марадона же в свою очередь похожим образом разминался перед матчем с «Баварией», когда выступал за «Наполи». Диего несколько минут жонглировал мячом и танцевал под музыку.
Фамейе пересекался с Марадоной в брестском «Динамо», председателем правления которого являлся Диего.
Отметим, что Фамейе появился на замену и принёс победу своей команде в самой концовке встречи, реализовав пенальти.
Нападающий ФК «Оренбург» Джоэль Фамейе перед матчем ФНЛ «Оренбург» - «Крылья Советов» в память о великом футболисте Диего Марадоне выполнил его знаменитую разминку. Джоэль работал с Диего Марадоной в брестском «Динамо», а в матче с «Крыльями» вышел на замену и забил победный гол! pic.twitter.com/nJVaspuGKo— ФК Оренбург (@fcorenburg) November 29, 2020
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Диего Марадона, Джоэль Фамейе