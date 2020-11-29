Фамейе почтил память Марадоны, выполнив легендарную разминку аргентинца перед матчем с «Крыльями Советов» (видео)

Нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе выполнил легендарную разминку Диего Марадоны перед матчем с «Крыльями Советов» (2:1). Таким образом, ганский футболист почтил память аргентинца.

Марадона же в свою очередь похожим образом разминался перед матчем с «Баварией», когда выступал за «Наполи». Диего несколько минут жонглировал мячом и танцевал под музыку.

Фамейе пересекался с Марадоной в брестском «Динамо», председателем правления которого являлся Диего.

Отметим, что Фамейе появился на замену и принёс победу своей команде в самой концовке встречи, реализовав пенальти.