Защитник встал в ворота «Томи» в матче ФНЛ и пропустил

Матч первенства ФНЛ между «Томью» и «Чертаново» запомнился болельщикам тем, что почти весь второй тайм в воротах хозяев стоял номинальный защитник Илья Зуев. На 50-й минуте голкипер «Томи» Денис Вавилин сыграл руками за пределами штрафной площади, за что получил прямую красную карточку. В заявке томичей больше не было вратарей, поэтому место в рамке занял Зуев.

Судя по всему, Зуев был готов к такой возможности, ведь он вышел на поле во вратарской форме со своим номером и фамилией.

В оставшееся время Зуев пропустил один гол с пенальти, и клуб «Чертаново» отпраздновал гостевую победу со счётом 2:1.