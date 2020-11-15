Защитник встал в ворота «Томи» в матче ФНЛ и пропустил

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15 Ноября 2020, 15:03,
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Матч первенства ФНЛ между «Томью» и «Чертаново» запомнился болельщикам тем, что почти весь второй тайм в воротах хозяев стоял номинальный защитник Илья Зуев. На 50-й минуте голкипер «Томи» Денис Вавилин сыграл руками за пределами штрафной площади, за что получил прямую красную карточку. В заявке томичей больше не было вратарей, поэтому место в рамке занял Зуев.
Судя по всему, Зуев был готов к такой возможности, ведь он вышел на поле во вратарской форме со своим номером и фамилией.
В оставшееся время Зуев пропустил один гол с пенальти, и клуб «Чертаново» отпраздновал гостевую победу со счётом 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Андреев Иван 20'
|26' Завезён Юрий (1:1)
|78' Молтенинов Илья (1:2)
Вавилин Денис • 50'Синяк Антон • Бугриёв Сергей • 90'Лапшов Иван • Денисов Виталий • Баляйкин Евгений • Талалай Денис 55' ( Шалаев Олег ( 55') • Андреев Иван 67' ( Киреенко Павел ( 67') • Дмитриев Максим II 52' ( Зуев Илья ( 52') • Визнович Илья 19' ( Казанков Максим ( 19' ) • 57'Эннин Ричи
Запасные: Давыдов Денис • Королёв Виктор • Мильдзихов Давид
Абаев Илья • Ляхов Константин • Молодняков Данила • Першин Никита • Гудков Ян • Герчиков Леонид • 78'Рудковский Егор 21' ( Мелехов Александр II ( 21' • 71'Соколов Артём 84' ) • 90'Завезён Юрий • Левин Гаррик 17' 67' ( Тюменцев Даниил ( 67') • Молтенинов Илья • Надольский Александр 46' ( Пиняев Сергей ( 46')
Запасные: Яворский Никита • Лямзин Михаил
15 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Томь, Илья Зуев