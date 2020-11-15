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Защитник встал в ворота «Томи» в матче ФНЛ и пропустил

15 Ноября 2020, 15:03,

Евро-Футбол.Ру

Матч первенства ФНЛ между «Томью» и «Чертаново» запомнился болельщикам тем, что почти весь второй тайм в воротах хозяев стоял номинальный защитник Илья Зуев. На 50-й минуте голкипер «Томи» Денис Вавилин сыграл руками за пределами штрафной площади, за что получил прямую красную карточку. В заявке томичей больше не было вратарей, поэтому место в рамке занял Зуев.

Судя по всему, Зуев был готов к такой возможности, ведь он вышел на поле во вратарской форме со своим номером и фамилией.

В оставшееся время Зуев пропустил один гол с пенальти, и клуб «Чертаново» отпраздновал гостевую победу со счётом 2:1.

Протокол игры  
Томь 1:2 Чертаново
(1:0) Андреев Иван 20'    
    26' Завезён Юрий (1:1)
    78' Молтенинов Илья (1:2)
Вавилин Денис   50' Синяк Антон Бугриёв Сергей   90' Лапшов Иван Денисов Виталий Баляйкин Евгений Талалай Денис   55' (Шалаев Олег (   55') Андреев Иван   67' (Киреенко Павел (   67') Дмитриев Максим II   52' (Зуев Илья (   52') Визнович Илья   19' (Казанков Максим (   19'   57') Эннин Ричи
Запасные: Давыдов Денис Королёв Виктор Мильдзихов Давид
Абаев Илья Ляхов Константин Молодняков Данила Першин Никита Гудков Ян Герчиков Леонид   78' Рудковский Егор   21' (Мелехов Александр II (   21'   71' Соколов Артём   84'   90') Завезён Юрий Левин Гаррик   17'   67' (Тюменцев Даниил (   67') Молтенинов Илья Надольский Александр   46' (Пиняев Сергей (   46')
Запасные: Яворский Никита Лямзин Михаил
15 ноября.

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Томь, Илья Зуев
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