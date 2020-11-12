Кержаков - о матче с «Енисеем»: «Долгожданная победа»

Наставник «Томи» Александр Кержаков высказался о победе над красноярским «Енисеем» в рамках 21-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

«Долгожданная победа. Матч сложился тяжело. Надеюсь, со стороны показалось, что мы больше заслужили победу», - передает слова тренера пресс-служба турнира.

«Томь» прервала неудачную серию из шести матчей с потерянными очками (две ничьи и четыре поражения). Благодаря гостевой победе подопечные Александра Кержакова ушли с последнего место в турнирной таблице. На счету команды 14 набранных баллов.

Следующий матч «Томь» проведет на выезде против «Чертаново» 15-го ноября.