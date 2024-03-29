Бубнов предсказал точный счёт матча «Сочи» - ЦСКА

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказал мнение о матче 22-го тура чемпионата России, в котором «Сочи» примет на своем поле столичный ЦСКА.
«0:1. «Сочи» очень нужны очки, но и ЦСКА они нужны не меньше. Команда Федотова борется за медали, с мотивацией проблем не будет. «Армейцы» сыграннее, да и просто сильнее по составу», - приводит слова Александра Sportbox.
Матч между «Сочи» и ЦСКА состоится в субботу, 30 марта. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. После 20 туров чемпионата России южане занимают последнее место в таблице, а «армейцы» - четвертое.
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