Селюк - о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Это провал»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о переходе бывшего защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».
«Это провал. Когда «Зенит» его подписывал я вообще посчитал, что это первоапрельская шутка. За такие деньги можно было взять более качественного футболиста», - передает слова Селюка Vprognoze.ru.
Напомним, что защитник пополнил ряды петербургского коллектива летом прошлого года. В текущем сезоне Фернандес принял участие в 18 поединках «сине-бело-голубых», не отметившись голевыми действиями.
По итогам 20 туров чемпионата России «Зенит» с 40 очками занимает первое место в таблице.
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